"Станут доступнее". Зеленский подписал закон о дистанционной торговле лекарствами

17 сентября Верховная Рада приняла законопроект, который усиливает контроль за электронной торговлей лекарствами. 12 октября президент Украины Владимир Зеленский поставил под ним подпись.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий электронную розничную торговлю лекарствами. Об этом 12 октября проинформировал сайт главы государства.

"Закон позволяет компаниям, имеющим лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять электронную розничную торговлю такими средствами (за исключением отдельных категорий лекарств), а также организовывать и осуществлять доставку лекарств конечным потребителям, в том числе с привлечением третьих лиц на договорных началах", – говорится в сообщении.

В Офисе президента Украины отметили, что "лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты".

"Закон гармонизирует действующее законодательство Украины в сфере дистанционной торговли лекарствами с законодательством Европейского союза", – рассказал сайт президента.

Законопроект №3615-1 о внесении изменений в ст. 19 закона "О лекарственных средствах" народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом 17 сентября. На подпись президенту документ направили 22 сентября.