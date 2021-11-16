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Стефанчук: Я привел в команду Совгирю, Вениславского, Гетманцева, Калаура, Ватраса, Мережко, Копыленко, Бондаренко

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Стефанчук: Брат мне сказал: "Я хочу попробовать себя в политике". Я ответил: "В список ты не попадешь точно. Если хочешь, иди и выигрывай округ"
Стефанчук: Брат мне сказал: "Я хочу попробовать себя в политике". Я ответил: "В список ты не попадешь точно. Если хочешь, иди и выигрывай округ"
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что привел в парламент "практически каждого доктора юридических наук и профессора, который сидит в Верховной Раде". Об этом он сказал в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По его словам, он привел в команду "Слуги народа" в Раде "очень многих", больше 10 человек. 

"У меня как у ученого очень большой пул был как раз общения с учеными. И поэтому практически каждого доктора юридических наук и профессора, который сидит в Верховной Раде, привел я... Кстати, я хочу сказать, что по количеству профессоров и докторов наук, которые действительно настоящие профессора и доктора наук, эта Рада, мне кажется, отличается очень в хороший плюс", – сказал он. 

Он перечислил приглашенных им людей – среди них, по его словам, юристка, преподавательница Ольга Совгиря, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, глава финансового комитета Даниил Гетманцев, завкафедрой Тернопольского экономического университета Иван Калаур, профессор Владимир Ватрас, профессор, глава комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко, академик Национальной академии наук Александр Копыленко, доктор юридических наук Олег Бондаренко.

"Знаете, я как раз разговаривал с президентом и сказал: "Мне легко общаться, потому что все, кого рекомендовал я, – мне ни за одного человека не стыдно", – подчеркнул Стефанчук. 

Политик отметил, что перед выборами отказался включать своего брата Николая, который также является нардепом от "Слуги народа", в список. 

"Знаете, когда начиналось… Например, я народный депутат, и когда я общался в самом начале с братом, он сказал: "Я хочу попробовать себя в политике". Я ответил ему так: "В список ты не попадешь точно. Если хочешь, иди и выигрывай округ". Он пошел и выиграл мажоритарку. Поэтому у меня абсолютно чистая совесть. Вы понимаете, что при тех возможностях, которые у меня, скажем так, были при формировании списка, у меня не было вопросов, чтобы любой, кого я хотел, попал в список. Но я считаю, что честно было идти и получить мандат от народа. Он пошел и получил его", – рассказал Стефанчук. 

Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Доктор юридических наук, профессор Руслан Стефанчук родился в 1975 году в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права (специальность – "юрист") и Технологический университет Подолья (специальность – "инженер-экономист"). В студенческие годы играл в команде КВН "Три толстяка".

До 2019 года занимался образовательной, научной и адвокатской деятельностью. Работал в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова, Институте законодательства Верховной Рады, Национальной академии прокуратуры и Высшей школе адвокатуры.

Входил в команду Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. В 2019 году был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" (№2 в списке), в том же году стал первым вице-спикером и представителем президента в парламенте.

В 2021 году он стал главой Верховной Рады вместо Дмитрия Разумкова.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: депутаты, народные депутаты, Слуга народа, Даниил Гетманцев, Руслан Стефанчук, Федор Вениславский, Николай Стефанчук, Иван Калаур, Ольга Совгиря, Александр Мережко, Владимир Ватрас
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