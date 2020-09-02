Стефанишина возглавила новую комиссию по обеспечению равных прав для женщин и мужчин

2 сентября правительство Украины создало комиссию по вопросам координации взаимодействия органов исполнительной власти по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин. Ее возглавит вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщил правительственный портал.
"Обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин является одним из моих безусловных приоритетов. Важно учитывать вопросы равенства во всех законах, которые принимает парламент, и не только в отношении возможностей карьерного развития, образования или социальной сферы, но в самом широком круге вопросов", – сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Она отметила, что в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС Украина взяла ответственность за то, чтобы вопросы гендерного равенства были учтены во всех политиках и законах.
По информации пресс-службы Кабмина, в задачи комиссии входит:
В декабре 2019 года Украина заняла 59-е место среди 163 стран мира в рейтинге гендерного равенства. Такие данные приведены в докладе The Global Gender Gap Report 2020.