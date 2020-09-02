Стефанишина возглавила новую комиссию по обеспечению равных прав для женщин и мужчин

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что обеспечение равных прав для женщин и мужчин является ее приоритетом.

Стефанишина: Важно учитывать вопросы равенства во всех законах, которые принимает парламент Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

2 сентября правительство Украины создало комиссию по вопросам координации взаимодействия органов исполнительной власти по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин. Ее возглавит вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщил правительственный портал.

"Обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин является одним из моих безусловных приоритетов. Важно учитывать вопросы равенства во всех законах, которые принимает парламент, и не только в отношении возможностей карьерного развития, образования или социальной сферы, но в самом широком круге вопросов", – сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС Украина взяла ответственность за то, чтобы вопросы гендерного равенства были учтены во всех политиках и законах.

По информации пресс-службы Кабмина, в задачи комиссии входит:

подготовка предложений по формированию и реализации государственной гендерной политики;

определение путей решения проблем, возникающих при реализации государственной гендерной политики;

повышение эффективности деятельности центральных и местных органов исполнительной власти при реализации государственной гендерной политики;

совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам координации, формирования и реализации государственной гендерной политики;

содействие координации сотрудничества с международными и донорскими организациями о включении вопросов обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в программы международной технической помощи.

В декабре 2019 года Украина заняла 59-е место среди 163 стран мира в рейтинге гендерного равенства. Такие данные приведены в докладе The Global Gender Gap Report 2020.