Суд арестовал имущество главы правления "Райффайзен Банка Аваль" Писарука – СМИ

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на имущество председателя правления "Райффайзен Банка Аваль", бывшего замглавы Национального банка Александра Писарука, сообщил 26 декабря источник "Українських новин".
"Имущество арестовали", – сказал собеседник агентства.
По его словам, суд наложил арест на недвижимое и движимое имущество Писарука, но источник не уточнил, какое именно.
Писарук выступает подозреваемым в уголовном производстве Национального антикоррупционного бюро Украины о растрате рефинансирования НБУ, выданного "VAB Банку" в 2014 году. 15 ноября 2019 года антикоррупционный суд обязал Писарука в течение пяти дней внести залог в 5 млн грн в качестве меры пресечения. Глава наблюдательного совета банка Мартин Грюлль подчеркнул, что Писарук будет и в дальнейшем работать в должности главы правления банка.
В течение 11–12 ноября 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела "VAB Банка".