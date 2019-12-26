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Суд арестовал имущество главы правления "Райффайзен Банка Аваль" Писарука – СМИ

Движимое и недвижимое имущество председателя правления "Райффайзен Банка Аваль", бывшего замглавы Национального банка Александра Писарука арестовано по решению Высшего антикоррупционного суда Украины, сообщил источник "Українських новин", но не уточнил, какое именно.

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Писарук выступает подозреваемым в уголовном производстве о растрате рефинансирования НБУ, выданного "VAB Банку" в 2014 году
Писарук выступает подозреваемым в уголовном производстве о растрате рефинансирования НБУ, выданного "VAB Банку" в 2014 году
Фото: ЕРА

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на имущество председателя правления "Райффайзен Банка Аваль",  бывшего замглавы Национального банка Александра Писарука, сообщил 26 декабря источник "Українських новин".

"Имущество арестовали", – сказал собеседник агентства.

По его словам, суд наложил арест на недвижимое и движимое имущество Писарука, но источник не уточнил, какое именно. 

Писарук выступает подозреваемым в уголовном производстве Национального антикоррупционного бюро Украины о растрате рефинансирования НБУ, выданного "VAB Банку" в 2014 году. 15 ноября 2019 года антикоррупционный суд обязал Писарука в течение пяти дней внести залог в 5 млн грн в качестве меры пресечения. Глава наблюдательного совета банка Мартин Грюлль подчеркнул, что Писарук будет и в дальнейшем работать в должности главы правления банка.

В течение 11–12 ноября 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела "VAB Банка"

Теги: Украина, НБУ, арест, Райффайзен Банк Аваль, VAB Банк, Александр Писарук, имущество, Высший антикоррупционный суд Украины
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