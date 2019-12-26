Суд арестовал имущество главы правления "Райффайзен Банка Аваль" Писарука – СМИ

Движимое и недвижимое имущество председателя правления "Райффайзен Банка Аваль", бывшего замглавы Национального банка Александра Писарука арестовано по решению Высшего антикоррупционного суда Украины, сообщил источник "Українських новин", но не уточнил, какое именно.

Писарук выступает подозреваемым в уголовном производстве о растрате рефинансирования НБУ, выданного "VAB Банку" в 2014 году Фото: ЕРА

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на имущество председателя правления "Райффайзен Банка Аваль", бывшего замглавы Национального банка Александра Писарука, сообщил 26 декабря источник "Українських новин".

"Имущество арестовали", – сказал собеседник агентства.

По его словам, суд наложил арест на недвижимое и движимое имущество Писарука, но источник не уточнил, какое именно.

Писарук выступает подозреваемым в уголовном производстве Национального антикоррупционного бюро Украины о растрате рефинансирования НБУ, выданного "VAB Банку" в 2014 году. 15 ноября 2019 года антикоррупционный суд обязал Писарука в течение пяти дней внести залог в 5 млн грн в качестве меры пресечения. Глава наблюдательного совета банка Мартин Грюлль подчеркнул, что Писарук будет и в дальнейшем работать в должности главы правления банка.

В течение 11–12 ноября 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела "VAB Банка".