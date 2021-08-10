Суд оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил в деле о халатности – адвокат

"Прокуратура требовала шесть лет лишения свободы. Но суд снял абсолютно все незаконные обвинения, которые были выдвинуты военной прокуратурой Харьковского гарнизона в отношении генерал-майора Алимпиева", – сказал адвокат.
Он напомнил, что на решение суда в течение 30 дней может быть подана апелляция, и выразил надежду, что если это произойдет, апелляционный суд оставит решение суда первой инстанции без изменений.
По словам Журавлева, после того, как оправдательный приговор вступит в силу, защита подаст иск о возмещении материального и морального ущерба, нанесенного Алимпиеву.
Алимпиев был задержан 17 ноября 2017 года по подозрению в растрате 2,4 млн грн бюджетных средств при закупке горючего для вуза.
20 ноября Дзержинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,5 млн грн.
Начальник ХНУВС сначала принципиально отказался выходить из СИЗО под залог, назвав обвинения против него необоснованными. Но 18 января 2018 года Алимпиев вышел на свободу, деньги на залог собрали его друзья и сослуживцы.
В ходе досудебного расследования производство было переквалифицировано с ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества) Уголовного кодекса Украины сперва на ч. 2 ст. 367(служебная халатность), а позднее – на ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к воинской службе), сообщал Журавлев.
В начале февраля 2019 года обвинительный акт в отношении Алимпиева был направлен в Дзержинский районный суд Харькова.