Суд оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил в деле о халатности – адвокат

Когда приговор вступит в силу, защита подаст иск о возмещении материального и морального ущерба, нанесенного Алимпиеву Фото: Андрей Алимпиев / Facebook

"Прокуратура требовала шесть лет лишения свободы. Но суд снял абсолютно все незаконные обвинения, которые были выдвинуты военной прокуратурой Харьковского гарнизона в отношении генерал-майора Алимпиева", – сказал адвокат.

Он напомнил, что на решение суда в течение 30 дней может быть подана апелляция, и выразил надежду, что если это произойдет, апелляционный суд оставит решение суда первой инстанции без изменений.

По словам Журавлева, после того, как оправдательный приговор вступит в силу, защита подаст иск о возмещении материального и морального ущерба, нанесенного Алимпиеву.