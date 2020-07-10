Суд отказал Партии Шария во взыскании 3,2 млн грн из госбюджета Украины

Суд решил отказать Партии Шария в удовлетворении иска, поскольку в работе Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции отсутствуют противоправные действия.

Во время парламентских выборов в 2019 году Партия Шария получила 2,23% голосов избирателей Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Окружной административный суд города Киева отказал в удовлетворении иска Партии Шария к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Иск касался государственного финансирования политсилы, сообщает 10 июля движение "Чесно".

Партия Шария требовала признать противоправной бездеятельность НАПК относительно нераспределения средств госфинансирования за 2019 в свою пользу. Также политсила хотела взыскания из госбюджета 3,2 млн грн.

Суд решил отказать Партии Шария в удовлетворении иска против НАПК, поскольку в работе Нацагентства отсутствуют противоправные действия.

Во время парламентских выборов в 2019 году Партия Шария получила 2,23% голосов избирателей и получила право на государственное финансирование. Такое право она получила в соответствии с действующими на тот момент законом "О политических партиях в Украине". Согласно ему, право на госфинансирование имели все партии, получившие более 2% голосов избирателей.

Однако 16 октября 2019 президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым был повышен барьер для получения госсредств до 5%. Из-за этого без финансирования, кроме Партии Шария, остались Радикальная партия Ляшко, "Сила и честь", Оппозиционный блок, "Свобода" и "Украинская стратегия Гройсмана".