Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Суд отказал прокурору в мере пресечения для экс-главы Львовской ОГА Мальского

Прокурор просил для бывшего главы Львовской ОГА Маркияна Мальского меру пресечения в виде личного обязательства, но суд не согласился с его доводами.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Экс-главу Львовской ОГА Маркияна Мальского подозревают в незаконном отчуждении земли
Экс-главу Львовской ОГА Маркияна Мальского подозревают в незаконном отчуждении земли
Фото: Markiyan Malskyy / Facebook

10 июня Галицкий суд Львова отклонил ходатайство прокуроров о мере пресечения бывшему главе Львовской ОГА Маркияну Мальскому, которого подозревают в незаконном отчуждении земли. Об этом сообщило “Радіо Свобода” со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру. 

Прокурор просил для Мальского меру пресечения в виде личного обязательства. 

9 июня экс-главе Львовской областной администрации сообщили о подозрении в служебной халатности, которая нанесла государству ущерб на 7 млн грн. 

“Было обнаружено распоряжения и выяснено, что это не земля, как написано в распоряжении, а большой, в девять гектаров, проточный водоем, который просто, в принципе, не может никогда никем быть отчужден. Максимум может быть аренда, а не право собственности. А здесь почему-то это имущество еще и оценили”, – прокомментировала ситуацию прокурор Львовской области Ирина Диденко. 

Следствие располагает копией распоряжения о продаже участка площадью более 15 га земли ООО "Узлісся". Хотя изначально Львовская ОГА в лице Мальского должна была не продавать земельный участок, а передать его в собственность. 

Экс-чиновник свою вину не признает. 

“Я уверен, что Львовская ОГА не виновата в сложившейся ситуации. Предпосылка для вынесения всех решений администрации по земельным отношениям – это предыдущие распоряжения по земельному участку”, – сказал Мальский. 

На странице в Facebook курортного отельного комплекса Edem Resort, который находится на проблемном земельном участке, обнародовано заявление, в котором говорится, что предприятие после покупки земельного участка провело инвентаризацию и обнаружило “ошибку, которая была допущена служащими Государственного водного агентства”.

https://www.facebook.com/EdemResortSpa/posts/3267329813291632

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил уволить председателя Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского. Мальский возглавлял область с 5 июля по 26 декабря 2019 года. Экс-главе Львовской администрации 35 лет, он кандидат юридических наук. После учебы работал юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже.

Теги: Львов, прокуратура, Львовская область, Львовская ОГА, суды, Маркиян Мальский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS