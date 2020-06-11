Суд отказал прокурору в мере пресечения для экс-главы Львовской ОГА Мальского

Прокурор просил для бывшего главы Львовской ОГА Маркияна Мальского меру пресечения в виде личного обязательства, но суд не согласился с его доводами.



10 июня Галицкий суд Львова отклонил ходатайство прокуроров о мере пресечения бывшему главе Львовской ОГА Маркияну Мальскому, которого подозревают в незаконном отчуждении земли. Об этом сообщило “Радіо Свобода” со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Прокурор просил для Мальского меру пресечения в виде личного обязательства.

9 июня экс-главе Львовской областной администрации сообщили о подозрении в служебной халатности, которая нанесла государству ущерб на 7 млн грн.

“Было обнаружено распоряжения и выяснено, что это не земля, как написано в распоряжении, а большой, в девять гектаров, проточный водоем, который просто, в принципе, не может никогда никем быть отчужден. Максимум может быть аренда, а не право собственности. А здесь почему-то это имущество еще и оценили”, – прокомментировала ситуацию прокурор Львовской области Ирина Диденко.

Следствие располагает копией распоряжения о продаже участка площадью более 15 га земли ООО "Узлісся". Хотя изначально Львовская ОГА в лице Мальского должна была не продавать земельный участок, а передать его в собственность.

Экс-чиновник свою вину не признает.

“Я уверен, что Львовская ОГА не виновата в сложившейся ситуации. Предпосылка для вынесения всех решений администрации по земельным отношениям – это предыдущие распоряжения по земельному участку”, – сказал Мальский.

На странице в Facebook курортного отельного комплекса Edem Resort, который находится на проблемном земельном участке, обнародовано заявление, в котором говорится, что предприятие после покупки земельного участка провело инвентаризацию и обнаружило “ошибку, которая была допущена служащими Государственного водного агентства”.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил уволить председателя Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского. Мальский возглавлял область с 5 июля по 26 декабря 2019 года. Экс-главе Львовской администрации 35 лет, он кандидат юридических наук. После учебы работал юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже.