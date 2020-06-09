Бывшего главу Львовской обладминистрации подозревают в незаконной передаче земли на 7 млн грн

Прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила, что бывшего главу Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского подозревают в служебной халатности.

Мальский возглавлял Львовскую обладминистрацию с 5 июля по 26 декабря 2019 года Фото: Markiyan Malskyy / Facebook

Прокурор Львовской области Ирина Диденко подписала подозрение бывшему главе Львовской областной государственной администрации Маркияну Мальскому в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Подписала уведомление о подозрении бывшему главе Львовской областной государственной администрации. Обвинение состоит в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (более 7 млн грн убытков)", – написала Диденко.

"По версии следствия, в прошлом чиновник издал распоряжение, которым передал в собственность обществу земельный участок площадью более 15 га, расположенный за пределами населенного пункта села Стрелки на территории Бибрского городского совета Перемышлянского района Львовской области для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения по цене 7 231 071 грн. Однако на этом участке на самом деле размещается проточное озеро более 9 га и прибрежная защитная полоса, которые, согласно действующему законодательству, не подлежат отчуждению из государственной собственности", – написала Диденко.

Прокурор области отметила, что готовится иск в суд о возврате земли и озера в собственность государства.

В сообщении не указана фамилия экс-главы Львовской обладминистрации, но прилагается копия распоряжения о продаже участка площадью более 15 га земли ООО "Узлісся". В базе распоряжений глав Львовской обладминистрации такой документ обнародован 8 августа 2019 года за подписью Маркияна Мальского. Кроме этого, 8 августа обнародованы еще два распоряжения о продаже земли на 0,2 га и 00,8 га ООО "Узлісся".

По данным системы YouControl, конечным бенефициаром ООО "Узлісся" является бывший народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Кривецкий.

5 июля Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Львовской ОГА Мальского. 24 декабря Зеленский заявил, что увольняет Мальского по причине "отсутствия результатов в области".