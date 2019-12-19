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Суд отменил ночной домашний арест для замглавы Киевской таможни

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала детективам Национального антикоррупционного бюро Украины в удовлетворении ходатайства об избрании замначальника Киевской городской таможни Сергею Тупальскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Тупальского подозревают в злоупотреблении на таможне
Тупальского подозревают в злоупотреблении на таможне
Фото: Тупальський Сергій / Facebook

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила ночной домашний арест для заместителя начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Сергея Тупальского, которого подозревают в причастности к делу о махинациях с импортом, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время суток и отказать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины в удовлетворении ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в пресс-службе.

27 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении 10 задержанным за злоупотребления на таможне. По данным следствия, в результате махинаций с растаможиванием импортируемых в Украину товаров интересам государства нанесено более 77,7 млн грн убытков. Среди задержанных – Тупальский. 29 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как сообщили в САП, преступление было раскрыто в рамках расследования махинаций с растаможиванием товаров с участием должностных лиц ГФС и таможни, убытки от которых могут достигать 500 млн грн. Расследование этих случаев начато в октябре 2017 года.

Дело, в рамках которого задержали Тупальского, связано с одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который, по версии правоохранителей, предлагал сотруднику НАБУ взятку $800 тыс.

29 ноября 2019 года Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 70 млн грн. 2 декабря он вышел из СИЗО

С конца 2018 года по начало 2019 года Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни.

Теги: Украина, Одесса, арест, таможня, следствие, ГФС, антикоррупционное бюро, правоохранители, расследование, детективы, НАБУ, САП, Сергей Тупальский, домашний арест, ВАКС
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