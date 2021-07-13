Суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве – Кремень

По информации Николаевской областной прокуратуры, решение суда было принято 8 июля после повторного обращения Кременя к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой.

"Наконец это антиконституционное решение, которое депутаты должны были пересмотреть в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть два года назад, отменено. К большому сожалению, часть избранников на недавнем пленарном заседании Николаевского городского совета раз так и не нашли смелости его отменить, несмотря на то, что вопрос неоднократно выносился на голосование", – отметил Кремень.

Он рассчитывает, что местные депутаты займутся вопросом развития украинского языка.

"Надеюсь, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики", – заявил Кремень.

Также он добавил, что, по информации секретариата уполномоченного по защите государственного языка, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, а также в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

"Вопрос отмены до сих пор действующих антиконституционных решений постоянно находится у нас на контроле", – резюмировал языковой омбудсмен.