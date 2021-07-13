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Суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве – Кремень

Решение суда было принято 8 июля
Решение суда было принято 8 июля
Фото: depositphotos.com

Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом 13 июля в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

По информации Николаевской областной прокуратуры, решение суда было принято 8 июля после повторного обращения Кременя к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой.

"Наконец это антиконституционное решение, которое депутаты должны были пересмотреть в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть два года назад, отменено. К большому сожалению, часть избранников на недавнем пленарном заседании Николаевского городского совета раз так и не нашли смелости его отменить, несмотря на то, что вопрос неоднократно выносился на голосование", – отметил Кремень.

Он рассчитывает, что местные депутаты займутся вопросом развития украинского языка.

"Надеюсь, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики", – заявил Кремень.

Также он добавил, что, по информации секретариата уполномоченного по защите государственного языка, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, а также в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

"Вопрос отмены до сих пор действующих антиконституционных решений постоянно находится у нас на контроле", – резюмировал языковой омбудсмен.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/404432581352776

Контекст:

В 2012 году в Украине был принят закон "Об основах государственной языковой политики" (известный как закон Колесниченко – Кивалова), который существенно расширял использование не государственных языков в стране. 

В период действия закона статус регионального русский язык получил, по данным "Обозревателя", в девяти областях – Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Николаевской, Одесской, а также в Севастополе и АР Крым.

23 февраля 2014 года Верховная Рада отменила закон Колесниченко – Кивалова, а в 2018 году Конституционный Суд Украины постановил, что принятие этого закона не соответствовало процедуре рассмотрения законопроектов Верховной Радой.

С февраля 2014 года органы местного самоуправления начали отменять решения о статусе русского языка как регионального. Так, 20 октября 2014-го его отменил Херсонский городской совет, сообщало издание "Херсонские вести", в ноябре 2018-го – Харьковский областной совет. Горсовет Николаева 20 мая 2021 года рассматривал этот вопрос, но не смог отменить свое решение.

В других городах и регионах, в частности в Одесской областиЗапорожьеЗапорожской областиНиколаевской области, старые решения местных советов отменяли суды.

В некоторых населенных пунктах Одесской и Черновицкой областей статус регионального присвоен также болгарскому, гагаузскому, молдавскому и румынскому языкам. 

Теги: русский язык, Николаев, украинский язык, омбудсмен, суд, Тарас Кремень
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