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Суд в Киеве арестовал имущество экс-министра Демчишина

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Суд считает, что имущество может быть конфисковано
Суд считает, что имущество может быть конфисковано
Фото: pixabay.com

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, который фигурирует в уголовном производстве о поставках угля из ОРДЛО. Определение было принято судом 23 декабря 2021 года, внимание на это обратил 16 января 2022 года "Судебный репортер".

Рассмотрение материалов дела следственный судья Алексей Соколов проводил в отсутствие прокурора, обратившегося с ходатайством об аресте имущества.

Решение удовлетворить ходатайство суд принял "с целью обеспечения возможной конфискации имущества как вида наказания".

Список арестованного имущества Демчишина (согласно данным "Судебного репортера"):

  • 9,99% в АО "Банк Авангард" опосредованно через компанию "Вестал холдингз Лтд" (17 января банк сообщил, что Демчишин не владеет его долей);
  • 100% уставного капитала "Лозонско файненс Лтд" (Британские Виргинские острова);
  • 9,99% в уставном капитале компании «АйСиЮ Холдингс лимитед" (Британские Виргинские острова);
  • 9,99% в уставном капитале компании "Вестал холдингз Лтд" (Кипр);
  • земельный участок площадью 0.039 га в селе Чайки Киевской области;
  • половина жилого дома площадью 389.6 м² в селе Чайки Киевской области;
  • часть земельного участка площадью 0,0609 га в селе Чайки Киевской области;
  • домовладение во Львовской области.
Контекст:

12 ноября 2021 года правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал должность министра энергетики с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

Следствие установило, что экс-министр в течение декабря 2014-го – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности в государственных предприятиях, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

Также следствие считает, что министр, превышая служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями "ЛДНР". В частности, по поставкам угля на сумму более 3 млрд грн.

Сам Демчишин считает, что открытое против него уголовное производство сфабриковано и вскоре будет закрыто.

25 ноября Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание Демчишина с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

17 января 2022 года стало известно, что Демчишина объявили в международный розыск.

Теги: уголь, арест, земельный участок, Владимир Демчишин, ОРДЛО, уголовное производство, имущество, конфискация, судья, суд
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