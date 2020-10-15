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Судьи ВАКС пытаются уничтожить права защитников и права людей – обращение Совета адвокатов Украины

Совет адвокатов Украины принял обращение к украинским и международным организациям, в котором говорится о попытках дискредитации органов адвокатского самоуправления со стороны судей Высшего антикоррупционного суда.

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Адвокаты подчеркнули, что работают исключительно в рамках правового поля
Адвокаты подчеркнули, что работают исключительно в рамках правового поля
Фото: vv.org.ua

Совет адвокатов Украины (САУ) считает, что судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) дискредитируют адвокатуру и пытаются нивелировать права адвокатов и их подзащитных. Об этом шла речь на заседании САУ 15 октября, где обсуждались проблемы адвокатов при работе с ВАКС и институциональные вопросы к этому суду, сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В частности, присутствующие говорили об обращении судей ВАКС к Высшему совету правосудия и генеральному прокурору, в котором утверждается, что участники дела о нанесении ущерба госпредприятиям НАЭК "Энергоатом" и "Восток ГОК" вмешиваются в деятельность судей.

Судьи утверждают, что адвокаты в этом деле и органы адвокатского самоуправления в целом вмешиваются в деятельность судебных органов. При этом они пытаются отождествить адвокатскую деятельность с давлением на суд.

Также судьи ВАКС утверждают, что Национальная ассоциация адвокатов в обращении от 5 августа сообщила заведомо ложные сведения о нарушениях со стороны судей во время заседаний. САУ настаивает, что такие нарушения имели место, и в подтверждение этого приводит видеозаписи судебных заседаний.

ВИДЕО
Видео: НААУ / YouTube
ВИДЕО
Видео: НААУ / YouTube

Члены САУ отвергают обвинения судей ВАКС и отмечают, что адвокаты работают исключительно в рамках правового поля.

"Нормы действующего законодательства регулируют абсолютное право адвоката заявлять отвод, заявлять ходатайства, на свободу слова и свободу выражения мнения. По общему правилу, реализация адвокатом своей прямой обязанности использовать все законные средства для обеспечения защиты клиента не может считаться незаконной и быть предметом преследования", – отметила член САУ от Хмельницкой области Оксана Каденко.

Глава САУ Лидия Изовитова подчеркнула, что суды пытаются внепроцессуальным способом "придумать различные стадии процесса, несуществующего по УПК, с целью нарушения права на защиту".

"Мы должны поставить вопрос и о том, что судьи ВАКС пытаются через порядок судебного процесса уничтожить права защитников и права людей", – подчеркнула она.

По результатам обсуждения САУ приняла обращение к украинским и международным организациям, в котором говорится о попытках дискредитации органов адвокатского самоуправления со стороны судей ВАКС.

Теги: преследования, суды, законодательство, судьи, адвокат, суд, ВАКС, Совет адвокатов Украины
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