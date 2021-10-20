Судья Верховного Суда Ткачук: После освобождения территорий с людьми нужно разобраться так, чтобы они вернулись в украинское общество

"Проблемы, связанные с защитой интересов военнослужащих, останутся. Уже есть люди, потерявшие здоровье и работу, есть те, кто служит пять лет, а у них остались в других регионах участки земли, дома, открылось наследство. Эти вопросы надо решать, но ситуация такова, что для их разрешения надо оставить автомат и поехать заниматься личными делами", – отметил он.

По его словам, если власти хотят, чтобы люди защищали страну, нужно создавать условия, когда вопросы быта и прав могли бы решаться в суде сейчас, а не через 5–10 лет.

"Когда наши территории будут освобождены или уже сейчас, когда есть пленные с оккупированных территорий или вернулся в Украину сам человек, служивший какое-то время в интересах врага, с ними нужно разобраться таким образом, чтобы они не просто получили наказание, но и вернулись в украинское общество, могли интегрироваться в эту жизнь. Это непростой процесс. Для решения таких вопросов есть понятие восстановительного правосудия", – пояснил Ткачук.

Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5–10 лет. Читайте полный текст интервью

Он добавил, что для судей в Донецкой и Луганской областях рассматривать дела, связанные с военными действиями, очень непросто, для них это душевная рана.

"Но дела надо рассматривать. Должны существовать суды, не отягощенные проблемами родственных уз или иных связей. И поскольку военные суды действуют экстерриториально, они могли бы решить и эту проблему", – сказал судья.