Судья Верховного Суда Ткачук: После освобождения территорий с людьми нужно разобраться так, чтобы они вернулись в украинское общество

"Проблемы, связанные с защитой интересов военнослужащих, останутся. Уже есть люди, потерявшие здоровье и работу, есть те, кто служит пять лет, а у них остались в других регионах участки земли, дома, открылось наследство. Эти вопросы надо решать, но ситуация такова, что для их разрешения надо оставить автомат и поехать заниматься личными делами", – отметил он.
По его словам, если власти хотят, чтобы люди защищали страну, нужно создавать условия, когда вопросы быта и прав могли бы решаться в суде сейчас, а не через 5–10 лет.
"Когда наши территории будут освобождены или уже сейчас, когда есть пленные с оккупированных территорий или вернулся в Украину сам человек, служивший какое-то время в интересах врага, с ними нужно разобраться таким образом, чтобы они не просто получили наказание, но и вернулись в украинское общество, могли интегрироваться в эту жизнь. Это непростой процесс. Для решения таких вопросов есть понятие восстановительного правосудия", – пояснил Ткачук.
Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5–10 лет. Читайте полный текст интервью
Он добавил, что для судей в Донецкой и Луганской областях рассматривать дела, связанные с военными действиями, очень непросто, для них это душевная рана.
"Но дела надо рассматривать. Должны существовать суды, не отягощенные проблемами родственных уз или иных связей. И поскольку военные суды действуют экстерриториально, они могли бы решить и эту проблему", – сказал судья.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.