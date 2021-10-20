Судья Верховного Суда Ткачук: Судопроизводство должно изменяться по мере развития общества. Если появились смартфоны, информация из них может использоваться в суде

Ткачук отметил, что в судопроизводстве происходила "уже не эволюция" Фото: pixabay.com

Разговор об этом зашел после вопроса о судебной реформе в Украине.

"Мне кажется, это жизненно необходимым, – судопроизводство должно изменяться в зависимости от того, как развивается общество. Если у нас появились мобильные телефоны, понятно, что все ими пользуются, то в определенных случаях информацию, которая есть в этих телефонах, мы можем использовать как доказательства или использовать технику для дистанционного участия в судебных заседаниях. Это само по себе меняет процедуру", – сказал судья.

Он отметил, что раньше были законы, которые "хорошие для россиян" и которые не подходят украинцам. Поэтому законы меняли, и "тот же процесс происходил в судебной процедуре".

"Нельзя сказать, что изменения когда-то должны закончиться. В последние годы происходила уже не эволюция судебной власти, а действительно реформа", – считает Ткачук.

Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5–10 лет. Читайте полную версию интервью