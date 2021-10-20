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Судья Верховного Суда Ткачук: Судопроизводство должно изменяться по мере развития общества. Если появились смартфоны, информация из них может использоваться в суде

Ткачук отметил, что в судопроизводстве происходила "уже не эволюция"
Ткачук отметил, что в судопроизводстве происходила "уже не эволюция"
Фото: pixabay.com

Судопроизводство должно меняться с развитием общества, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" судья Верховного Суда Украины (ВС) Олег Ткачук.

Разговор об этом зашел после вопроса о судебной реформе в Украине.

"Мне кажется, это жизненно необходимым, – судопроизводство должно изменяться в зависимости от того, как развивается общество. Если у нас появились мобильные телефоны, понятно, что все ими пользуются, то в определенных случаях информацию, которая есть в этих телефонах, мы можем использовать как доказательства или использовать технику для дистанционного участия в судебных заседаниях. Это само по себе меняет процедуру", – сказал судья.

Он отметил, что раньше были законы, которые "хорошие для россиян" и которые не подходят украинцам. Поэтому законы меняли, и "тот же процесс происходил в судебной процедуре".

"Нельзя сказать, что изменения когда-то должны закончиться. В последние годы происходила уже не эволюция судебной власти, а действительно реформа", – считает Ткачук.

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Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия (ВСП). Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

13 июля 2021 года Рада приняла законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с предложениями президента Владимира Зеленского.

14 июля парламент принял во втором чтении еще два "судебных законопроекта" – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП. 

Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу. 

Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

13 сентября Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны", в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов "Большой семерки", судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

21 сентября Совет судей Украины объявил о начале отбора на должность члена Этического совета при ВСП по своей квоте.

Теги: реформы, Верховный Суд, судебная реформа, суды, реформа, Олег Ткачук, судья, суд
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