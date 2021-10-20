Судья Верховного Суда Ткачук: Никто не может уклониться от исполнения решения суда. А Пенсионный фонд говорит: выполнять не буду

По его словам, он с начала деятельности судьи следил за исполнением своих решений, позже законодатели определили, что процесс исполнения – не функция суда, и создали исполнительную службу. После этого появились проблемы.

"Например, в административном процессе – десятки тысяч дел, связанных с неправильным начислением пенсий. Очень часто органы Пенсионного фонда игнорируют закон и действуют так, чтобы экономить госсредства. Суды принимают решения то ли по пенсиям, то ли по льготам, а Пенсионный фонд говорит: "Нет, мы это решение выполнять не будем", и обжалуют его в порядке апелляции, потом кассации, направляют в ВС. Все это время решение не исполняется. И вот, казалось бы, Верховный Суд принял решение, оно обязательно для исполнения, но ПФ все равно говорит: "Выполнять не буду, потому что у нас нет денег". Человек заплатил судебный сбор, судился пять лет, а результата нет. Это бросает тень на суд. Какой смысл тогда бороться за права?" – сказал Ткачук.

Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5–10 лет. Читайте полный текст интервью

Он отметил, что общался с коллегами из Турции, они сказали, что у них нет такой проблемы.

"Нет смысла принимать решение, которое никто не исполняет", – уточнил судья.