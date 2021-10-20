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Судья Верховного Суда Ткачук: В среднем судье надо рассмотреть около 200 дел в месяц. Это не так просто

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Ткачук: В суде, как и в обществе, люди разные
Ткачук: В суде, как и в обществе, люди разные
Фото: Oleg Tkachuk / Facebook

Украинским судьям приходится рассматривать по 200 дел в месяц, в Киеве – еще больше. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил судья Верховного Суда Украины (ВС) Олег Ткачук.

"Около 4 млн дел в год рассматривают суды. [...] При наличии 4 млн дел судье надо рассмотреть около 200 дел в месяц. Отписать такое количество принятых решений в письменных судебных актах не очень просто – есть ошибки, неточности, помарки. Человек читает и думает: "Ты что, нормально не мог написать?" И уровень доверия к судам снижается. Это говорит о том, что суды не нравятся людям. Но и судьям они тоже не нравятся", – сказал судья ВС.

По его словам, "никому из судей не нравится, что приходится работать годами в условиях кадрового дефицита, в условиях критического отношения к результатам работы и учитывая, что больше половины решений не исполняется".

"В суде, как и в обществе, люди разные – есть порядочные, а есть коррупционеры и нечестные. Но у нас о хорошем редко услышишь в новостях. [...] Конечно, судья должен быть образцом. Ведь даже если на 100 судей один что-то не то сделал, общество порицает всю систему, всех действующих судей", – объяснил Ткачук.

Он также отметил, что "в судах Киева нагрузка на судью – 250 дел в месяц".

"Понятно, что выписать нормально и полно решения при таком количестве чрезвычайно сложно. И с этим что-то надо делать", – считает Ткачук.

Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5–10 лет. Читайте полную версию интервью

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия (ВСП). Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

13 июля 2021 года Рада приняла законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с предложениями президента Владимира Зеленского.

14 июля парламент принял во втором чтении еще два "судебных законопроекта" – о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия, а также об административной ответственности за невыполнение требования инспектора ВСП. 

Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы. Все они уже вступили в силу.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает Этический совет, который должен обновить состав ВСП.

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в ВСП два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при ВККС.

13 сентября Совет судей Украины не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы выбрать трех членов Этического совета. Зеленский заявил, что "не допустит блокировки главной реформы страны", в Офисе президента провели рабочую встречу с участием послов "Большой семерки", судей, представителей Верховной Рады, правительства Украины. По итогам встречи согласовали совместное заявление.

21 сентября Совет судей Украины объявил о начале отбора на должность члена Этического совета при ВСП по своей квоте.

Теги: Верховный Суд, суды, судьи, реформа, Олег Ткачук, судья, суд
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