Судья Верховного Суда Ткачук: В среднем судье надо рассмотреть около 200 дел в месяц. Это не так просто

Ткачук: В суде, как и в обществе, люди разные Фото: Oleg Tkachuk / Facebook

"Около 4 млн дел в год рассматривают суды. [...] При наличии 4 млн дел судье надо рассмотреть около 200 дел в месяц. Отписать такое количество принятых решений в письменных судебных актах не очень просто – есть ошибки, неточности, помарки. Человек читает и думает: "Ты что, нормально не мог написать?" И уровень доверия к судам снижается. Это говорит о том, что суды не нравятся людям. Но и судьям они тоже не нравятся", – сказал судья ВС.

По его словам, "никому из судей не нравится, что приходится работать годами в условиях кадрового дефицита, в условиях критического отношения к результатам работы и учитывая, что больше половины решений не исполняется".

"В суде, как и в обществе, люди разные – есть порядочные, а есть коррупционеры и нечестные. Но у нас о хорошем редко услышишь в новостях. [...] Конечно, судья должен быть образцом. Ведь даже если на 100 судей один что-то не то сделал, общество порицает всю систему, всех действующих судей", – объяснил Ткачук.

Он также отметил, что "в судах Киева нагрузка на судью – 250 дел в месяц".

"Понятно, что выписать нормально и полно решения при таком количестве чрезвычайно сложно. И с этим что-то надо делать", – считает Ткачук.

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