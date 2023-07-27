Терехов о переходе на украинский: Это наш язык, и этим мы отличаемся, в том числе от россиян

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина отметила в беседе с городским головой Харькова, что он, пожалуй, последний мэр большого города, кто даже после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в феврале прошлого года еще очень долго практиковал русский язык.

"На самом деле это вызов времени, и это надо понимать. Война очень многое изменила, изменила в ментальности и харьковчан, и украинцев. Сегодня я считаю, что нужно разговаривать на украинском языке. Потому что это наш язык, и этим мы отличаемся, в том числе от россиян", – прокомментировал Терехов.

Он рассказал, что украинский язык "изучал в школе когда-то", а также "слушал по телевидению, радио, читал".

24 ноября 2022 года уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщал, что вынес постановление о наложении штрафа на Терехова. За общение на русском языке на встречах с харьковчанами, а также в эфире национального телемарафона Терехов должен был заплатить штраф в размере 3400 грн. Второе постановление касалось русского языка на официальных страницах Терехова в соцсетях. По нему он также должен был заплатить 3400 грн.

Терехов оспорил штраф за использование русского языка на своих страницах в Facebook и Telegram. В апреле 2023 года Киевский райсуд Харькова отменил протокол о штрафе.

"Штрафы мы повыигрывали в суде. Но ведем соцсети тоже на украинском", – отреагировал Терехов.