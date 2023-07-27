ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Терехов о переходе на украинский: Это наш язык, и этим мы отличаемся, в том числе от россиян

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Война очень многое изменила в ментальности и харьковчан, и украинцев, отметил Терехов
Война очень многое изменила в ментальности и харьковчан, и украинцев, отметил Терехов
Фото: president.gov.ua

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью LB.ua, как перешел с русского на украинский язык. Текст интервью опубликован 26 июля.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина отметила в беседе с городским головой Харькова, что он, пожалуй, последний мэр большого города, кто даже после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в феврале прошлого года еще очень долго практиковал русский язык.

"На самом деле это вызов времени, и это надо понимать. Война очень многое изменила, изменила в ментальности и харьковчан, и украинцев. Сегодня я считаю, что нужно разговаривать на украинском языке. Потому что это наш язык, и этим мы отличаемся, в том числе от россиян", – прокомментировал Терехов.

Он рассказал, что украинский язык "изучал в школе когда-то", а также "слушал по телевидению, радио, читал".

24 ноября 2022 года уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщал, что вынес постановление о наложении штрафа на Терехова. За общение на русском языке на встречах с харьковчанами, а также в эфире национального телемарафона Терехов должен был заплатить штраф в размере 3400 грн. Второе постановление касалось русского языка на официальных страницах Терехова в соцсетях. По нему он также должен был заплатить 3400 грн.

Терехов оспорил штраф за использование русского языка на своих страницах в Facebook и Telegram. В апреле 2023 года Киевский райсуд Харькова отменил протокол о штрафе.

"Штрафы мы повыигрывали в суде. Но ведем соцсети тоже на украинском", – отреагировал Терехов.

Контекст:

В интервью, которое было опубликовано 17 июня, Терехов заявил, что в Харькове жители разговаривали на русском языке, но "никогда не были пророссийскими". "Мы по духу своему были украинцами, являемся украинцами и будем украинцами, что главное", – указал он.

Теги: Россия, Украина, Харьков, русский язык, украинский язык, соцсети, Игорь Терехов, украинцы, война России против Украины, интервью, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию
Подкопаева после дисквалификации Харлан из-за отказа жать руку россиянке публично обратилась к Международной федерации по фехтованию
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек на собственных фото объяснила, почему не стоит носить очки на голове
56-летняя Хайек на собственных фото объяснила, почему не стоит носить очки на голове
Галина ГРИШИНА
"Урожай увеличится в два раза". Сделайте это с малиной в своем саду
"Урожай увеличится в два раза". Сделайте это с малиной в своем саду
Бойфренд Харлан – саблист Самеле – отреагировал на решение Международной федерации о ее дисквалификации после отказа жать руку россиянке
Бойфренд Харлан – саблист Самеле – отреагировал на решение Международной федерации о ее дисквалификации после отказа жать руку россиянке
Галина ГРИШИНА
Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео
Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале. Видео
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары
Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары
Галина ГРИШИНА
Эти поможет уберечь ваши волосы от разрушения ультрафиолетовыми лучами. Эксперты рассказали, как ухаживать за локонами в жару
Эти поможет уберечь ваши волосы от разрушения ультрафиолетовыми лучами. Эксперты рассказали, как ухаживать за локонами в жару
Галина ГРИШИНА
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
"Этот медвежонок – сплошное счастье". Мозговая показала нового члена семьи – щенка породы мальтипа. Фото
Галина ГРИШИНА
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Ефросинина рассказала, что изменилось в их с мужем отношениях
Галина ГРИШИНА
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
"Руки опускаются от разочарований". Ризатдинова снялась топлес на пляже и рассказала о проблемах в своей жизни
Галина ГРИШИНА
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Нина Матвиенко о ранней беременности дочери: Я могла бы поменять ее жизнь, но она была счастлива. Эти крылья мы не могли обрезать
Галина ГРИШИНА
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
Без макияжа и с ангелом на груди. 35-летняя Никитюк показала свежее фото
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
В полиции рассказали подробности смерти 56-летней О'Коннор
Галина ГРИШИНА
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"Малолетка в прыщах – это я". 43-летняя Ефросинина показала себя до и после нанесения макияжа
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
"И так каждый год". В TikTok вирусится "лайфхак" о прошлогодней консервации, которую не успели съесть. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару (153518)
2
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью (144265)
3
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (140164)
4
Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай (98714)
5
"Я его боюсь". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы (85576)
6
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег (71731)
7
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно? (61793)
8
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак (58289)
 
 
 
 