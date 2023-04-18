Суд в Харькове отменил протокол о штрафе для Терехова за использование русского языка в соцсетях

24 ноября 2022 года Кремень сообщал, что вынес постановление о наложении штрафа на Терехова. За общение на русском языке на встречах с харьковчанами, а также в эфире национального телемарафона Терехов должен был заплатить штраф в размере 3400 грн. Второе постановление касалось русского языка на официальных страницах Терехова в соцсетях. По нему он также должен был заплатить 3400 грн.

Согласно материалам суда, мэр Харькова оспаривал штраф за использование русского языка на своих страницах в Facebook и Telegram. Городской голова объяснил, что еще в документе за 2002 год прописано, что официальным интернет-сайтом Харьковского городского совета является http://www.city.kharkov.ua, а не страницы в Facebook и Telegram.

"Истец считает, что именно указанный выше веб-сайт является интернет-представительством харьковского городского головы – истца, а не его веб-страница в сети Facebook и/или Telegram-канал, которые истец ведет как публичное (не должностное) лицо. Также истец отметил, что "значок подтверждения" рядом со страницей/профилем в сети Facebook истца свидетельствует исключительно о том, что такие страница/профиль соответствуют критериям подлинности, уникальности, полноты и популярности и направлены помочь людям найти реальные страницу/профиль истца, однако такой значок не наделяет такую веб-страницу свойствами интернет-представительства истца", – сказано в документе.

Суд отметил, что вынесение протокола о штрафе должно сопровождаться подписанием лицом, в отношении которого штраф выписывается, а его составляли 22 декабря 2022 года "в отсутствие истца", то есть с несоблюдением требований украинского законодательства.

В итоге судья Светлана Лисиченко приняла решение удовлетворить административный иск Терехова, признала протокол о штрафе противоправным и отменила его.

Ответчик мог подать апелляцию в течение 10 дней. Этот срок уже вышел.