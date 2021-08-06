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ПОЛИТИКА

Тимошенко заявил, что главы ОГА находятся в его подчинении. Согласно законодательству, это не так

Тимошенко: Меня уже какой-нибудь губернатор не может обмануть
Тимошенко: Меня уже какой-нибудь губернатор не может обмануть
Фото: president.gov.ua

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Кирилл Тимошенко в интервью "Forbes Украина", опубликованном 4 августа, заявил, что ему подчиняются главы областных государственных администраций.

Об этом он рассказал в ходе беседы о проекте "Большое строительство". Тимошенко также называет глав ОГА губернаторами. Такой должности в Украине нет, но само слово иногда используют в украинских СМИ и (в начале 2000-х) даже использовали в официальных документах в значении главы ОГА.

"Один из моих подчиненных Максим Козицкий, губернатор Львовской области, когда-то был на обложке украинского Forbes. И он когда просит субвенции на какие-то инфраструктурные проекты – я ему в ответ обложку Forbes: "Брат, у тебя все нормально в жизни. Зачем тебе деньги? Ты же вот олигарх". Когда у меня в подчинении оказались губернаторы, построил систему таким образом: кто сделал домашнюю работу по своим инфраструктурным объектам – тот получит деньги. Что входит в домашнюю работу? Осенью – зимой 2020 года каждый губернатор должен был собрать документы, объявить тендер на стройку, подписать договор и найти инвесторов", – рассказал Тимошенко. 

Он отметил, что главы ОГА могли приходить за дополнительными деньгами с выполненной "домашней работой" в Офис президента. 

"Некоторые губернаторы плохо справляются, поэтому и меняем их время от времени", – добавил замглавы ОПУ. 

В ходе интервью он потом еще несколько раз возвращался к теме работы с главами областных администраций и рассказал, что начал заниматься региональной политикой осенью 2020 года. 

"В Офис президента я шел заниматься медийкой, но потом подхватил "Большое строительство". [...] Потом ушел с должности зам [Ермака] по региональной политике Сергей Трофимов, и работы мне добавилось. В глубине души я надеялся, что ко мне перейдет этот сектор: у меня был налаженный контакт с губернаторами в рамках "Большого строительства". И как раз под местные выборы президент и глава офиса позвали и сказали: "Теперь региональная политика – твое направление, занимайся", – отметил Тимошенко. 

По словам чиновника, за два года работы в ОПУ он стал циничным и "понял, как устроен "большой муравейник" государственной власти". 

"Меня уже какой-нибудь губернатор не может обмануть", – заметил он.

Тимошенко считает, что он находится "на своем месте" и занимается "тем, что получается". 

"Не могу сказать, что у меня есть желание идти куда-то дальше, но если будет предложение от президента или премьера – не смогу отказаться. Я когда-то объяснял губернаторам реалии во власти – если президент говорит: "Спасибо, на этом все", – развернулся и пошел; если президент предлагает занять другую должность – ты не можешь сказать "нет". Так устроен мир", – резюмировал он. 

Согласно ст. 188 Конституции Украины, глав местных госадминистраций назначает и увольняет президент по представлению Кабинета Министров. При выполнении полномочий они ответственны перед президентом и Кабинетом Министров Украины, подотчетны и подконтрольны органам исполнительной власти высшего уровня.

Офис президента, согласно ст. 1 положения о нем, не является органом исполнительной власти – это постоянно действующий вспомогательный орган, который создан при президенте.

Контекст:

Тимошенко 32 года, он родился в Днепре. Учился в Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара (специальность "правоведение"). 

Трудовую деятельность начал на днепровском телевидении, на "9 канале", был спортивным журналистом. Работал продюсером ряда продакшн-студий, в том числе "07 Продакшн" и "Мамас Фильм Продакшн".

Он основал агентство Goodmedia, которое предоставляет услуги в теле- и кинопроизводстве, PR, организации событий. В качестве продюсера, как сказано в официальной биографии Тимошенко, работал над созданием более 100 рекламных и социальных роликов, около 10 документальных и художественных фильмов.

В мае 2019 года был назначен заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). Сохранил свою должность после смены руководителя офиса.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: строительство, облгосадминистрация, Сергей Трофимов, работа, регионы, Кирилл Тимошенко, Большое строительство
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