Ткаченко о Стратегии информбезопасности Украины: Ответ на тотальное вмешательство РФ

"Первое и главное – в указе президента говорится не о какой-то общей угрозе для Украины, а конкретно о Российской Федерации, информационная политика которой является угрозой для всех демократических государств. Этот указ является ответом на тотальное вмешательство РФ во внутренние дела с помощью информационных технологий", – написал он.
По словам министра, "это системный документ, который позволит всем ветвям власти сотрудничать против российской дезинформационной машины, а кроме того, имеет целью повышать в Украине уровень медиакультуры и медиаграмотности".
"Те, кто следит за моей лентой в Telegram, наверное, сотни раз видели эти слова: стратегические коммуникации, культура диалога, медиакультура, медиаграмотность, защита информационного пространства. Все это – в Стратегии информационной безопасности, разработанной Министерством культуры и информационной политики", – объяснил Ткаченко.
28 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО от 15 октября, утвердив Стратегию информационной безопасности Украины. Реализация стратегии рассчитана на период до 2025 года.
В документе перечислены глобальные и национальные вызовы и угрозы.
Первой стратегической целью документа указано "противодействие дезинформации и информационным операциям, прежде всего государства-агрессора, направленным среди прочего на ликвидацию независимости Украины, свержение конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, пропаганду войны, насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека".