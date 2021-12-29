Ткаченко о Стратегии информбезопасности Украины: Ответ на тотальное вмешательство РФ

"Первое и главное – в указе президента говорится не о какой-то общей угрозе для Украины, а конкретно о Российской Федерации, информационная политика которой является угрозой для всех демократических государств. Этот указ является ответом на тотальное вмешательство РФ во внутренние дела с помощью информационных технологий", – написал он.

По словам министра, "это системный документ, который позволит всем ветвям власти сотрудничать против российской дезинформационной машины, а кроме того, имеет целью повышать в Украине уровень медиакультуры и медиаграмотности".

"Те, кто следит за моей лентой в Telegram, наверное, сотни раз видели эти слова: стратегические коммуникации, культура диалога, медиакультура, медиаграмотность, защита информационного пространства. Все это – в Стратегии информационной безопасности, разработанной Министерством культуры и информационной политики", – объяснил Ткаченко.