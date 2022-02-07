"Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям". Венедиктова прокомментировала нападение на советника

Она отметила, что Адеишвили – сильный и достойный человек.

"У него все будет хорошо. Прошу не спекулировать по этой теме. Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям. Таковы реалии. Давно не живем иллюзиями", – подчеркнула Венедиктова.

Национальная полиция сообщила, что информацию о пострадавшем правоохранители получили от медиков.

"В полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, избитый неизвестными. Предварительно установлено, что к потерпевшему – помощнику генпрокурора – на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия", – отметили в релизе.

Правоохранители устанавливают нападающих, правовая квалификация событию пока не дана.