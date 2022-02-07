ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям". Венедиктова прокомментировала нападение на советника

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Венедиктова: Таковы реалии. Давно не живем иллюзиями
Венедиктова: Таковы реалии. Давно не живем иллюзиями
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова вечером 7 февраля в Facebook прокомментировала нападение на своего советника, экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили в Киеве.

Она отметила, что Адеишвили – сильный и достойный человек.

"У него все будет хорошо. Прошу не спекулировать по этой теме. Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям. Таковы реалии. Давно не живем иллюзиями", – подчеркнула Венедиктова.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5197952750217618

Национальная полиция сообщила, что информацию о пострадавшем правоохранители получили от медиков.

"В полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, избитый неизвестными. Предварительно установлено, что к потерпевшему – помощнику генпрокурора – на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия", – отметили в релизе.

Правоохранители устанавливают нападающих, правовая квалификация событию пока не дана.

Контекст:

О нападении на Адеишвили 7 февраля сообщили "Украинская правда" и "Обозреватель". По данным журналистов, неизвестные подошли к Адеишвили, спросили его имя и фамилию. После этого со словами: "Получай за наш народ!" – начали его избивать. Правоохранителей вызвали прохожие, нападавшие к приезду полиции убежали.

Адеишвили родился в Тбилиси в 1972 году. С 2004-го по 2008 год был генеральным прокурором Грузии. В 2008–2012 годах занимал пост министра юстиции страны. После того как третий президент Грузии Михаил Саакашвили проиграл на выборах 2012 года, Адеишвили покинул Грузию.

Теги: Украина, Грузия, полиция, нападение, советник, происшествия, Национальная полиция, Ирина Венедиктова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Красиво и легко получается", "Необычный. Стоит попробовать". Кулинарный блогер показала, как приготовить торт без выпечки с кремом
  "Красиво и легко получается", "Необычный. Стоит попробовать". Кулинарный блогер показала, как приготовить торт без выпечки с кремом
"Настоящая икона". 52-летняя Лопес снялась для обложки Rolling Stone в наряде с вырезом до талии
"Настоящая икона". 52-летняя Лопес снялась для обложки Rolling Stone в наряде с вырезом до талии
  17-летняя дочь Константина Меладзе о реакции родителей на выпуск "Голосу країни" с ее участием: Папа плакал. Мама тоже обрадовалась
  17-летняя дочь Константина Меладзе о реакции родителей на выпуск "Голосу країни" с ее участием: Папа плакал. Мама тоже обрадовалась
"Важна эстетика". 40-летняя Брежнева рассказала о пластике груди
"Важна эстетика". 40-летняя Брежнева рассказала о пластике груди
"Лучше лекарства нет". Жена Шевченко показала фото мужа в компании сына Кристиана
"Лучше лекарства нет". Жена Шевченко показала фото мужа в компании сына Кристиана
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Классный у тебя мужик!" В сети обсуждают снимки Никитюк с известным актером
"Классный у тебя мужик!" В сети обсуждают снимки Никитюк с известным актером
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей (41670)
2
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (41075)
3
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (36893)
4
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах (36556)
5
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших (30554)
6
Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ (19669)
7
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (19034)
8
"К сожалению, без операции не пройдет". 56-летняя Писанка рассказала о своем состоянии после потери сознания на сцене (17683)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS