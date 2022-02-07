"Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям". Венедиктова прокомментировала нападение на советника

Она отметила, что Адеишвили – сильный и достойный человек.
"У него все будет хорошо. Прошу не спекулировать по этой теме. Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям. Таковы реалии. Давно не живем иллюзиями", – подчеркнула Венедиктова.
Национальная полиция сообщила, что информацию о пострадавшем правоохранители получили от медиков.
"В полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, избитый неизвестными. Предварительно установлено, что к потерпевшему – помощнику генпрокурора – на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия", – отметили в релизе.
Правоохранители устанавливают нападающих, правовая квалификация событию пока не дана.
О нападении на Адеишвили 7 февраля сообщили "Украинская правда" и "Обозреватель". По данным журналистов, неизвестные подошли к Адеишвили, спросили его имя и фамилию. После этого со словами: "Получай за наш народ!" – начали его избивать. Правоохранителей вызвали прохожие, нападавшие к приезду полиции убежали.
Адеишвили родился в Тбилиси в 1972 году. С 2004-го по 2008 год был генеральным прокурором Грузии. В 2008–2012 годах занимал пост министра юстиции страны. После того как третий президент Грузии Михаил Саакашвили проиграл на выборах 2012 года, Адеишвили покинул Грузию.