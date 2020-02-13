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"Ты перед кем быкуешь?" – "У тебя мозгов, как у курицы!" Между Черновол и Добкиным произошла перепалка в прямом эфире. Видео

В эфире канала "Наш" 13 февраля поспорили экс-нардеп от "Народного фронта" Татьяна Черновол и бывший парламентарий от Оппозиционного блока Михаил Добкин. Спор, в частности, касался Революции достоинства. "Мы тогда спасали страну от уголовной власти [беглого экс-президента Виктора] Януковича. Вы забыли, что это было? Все эти миллиарды, которые были украдены... Мы рисковали там жизнью, мы чуть не погибли. Мы спасли страну от режима Януковича. Страшного режима... И теперь мы истощены этой борьбой. Это была очень сложная борьба, было тяжело этого добиваться... Но мы же далеко не все миллиарды вернули, которые они вывели. И теперь они на этих миллиардах окрепли и сейчас пришли сюда, сидят павлины, "мы вас дорасстреляем". По сути, это то, что я сейчас услышала", – сказала Черновол.

 
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Черновол Добкину: Почему мой муж погиб, защищая твой зад, а не ты там погиб?
Черновол – Добкину: Почему мой муж погиб, защищая твой зад, а не ты там погиб?
Скриншот: НАШ / YouTube

"В уважающей себя стране врагов и предателей не расстреливают, это слишком благородная казнь. Для этого есть веревка и мыло, но я вам этого не желаю", – сказал Добкин.

Он заявил, что "главным бенефициаром Майдана" является экс-нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский.

"Вы кому рассказываете, какие вы, что вы делали? Вы зачем это говорите? Да вам нужно голову спрятать в песок и уши не показывать, и Бога молить, чтобы он простил вас за смерти что с этой стороны, что с той. Вы что тут рассказываете? Автомат ей подарили! Автомат подарили – уголовное преступление, если не сдала", – сказал Добкин.

Черновол эмоционально ему ответила.

"Я не буду здесь воспитанной. Добкин, ты перед кем быкуешь? Почему мой муж погиб, защищая твой зад, а не ты там погиб? Почему ты не защищал меня и мою семью? Почему мои дети – сироты, а ты здесь сидишь и рассказываешь, как вдову убитого... надо добить?.." – сказала Черновол. 

Добкин несколько раз пытался ее перебить.

"Потому, что мозгов у тебя, как у курицы", – сказал политик..

Ведущий попросил их успокоиться.

"Героиня!" – "Бандит!" – обменялись репликами Добкин и Черновол.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – на тот момент президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). В Генпрокуратуре сообщали, что в результате противостояния погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

видео

Видео: НАШ / YouTube
Теги: Евромайдан, Михаил Добкин, Татьяна Черновол, Революция достоинства
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