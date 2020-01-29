Экс-нардеп Черновол перелезла через забор Госбюро расследований. Видео
Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол через забор с колючей проволокой перелезла на территорию Государственного бюро расследований в Киеве. Видео опубликовало ГБР. На ролике видно, как экс-нардеп преодолевает ограждение, положив на проволоку свое пальто. Она спрыгнула вниз, оставив верхнюю одежду на заборе. В ГБР Черновол приходила на брифинг первого замглавы бюро Александра Бабикова. С брифинга ее вывела полиция.
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