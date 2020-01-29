Черновол сломали ногу в ГБР – нардеп Ионова

Нардеп от "Европейской солидарности" Мария Ионова выразила надежду, что те, кто сломал ногу экс-депутату Татьяне Черновол в помещении Государственного бюро расследований Украины, будут наказаны.

Народному депутату VIII созыва Татьяне Черновол сломали ногу в помещении Государственного бюро расследований Украины в Киеве, заявила 29 января в Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Мария Ионова.

"Надеюсь, что неотвратимость наказания за преступления… будет продемонстрирована в этом деле, и нарушители закона и титушки, которые сломали ногу Тане Черновол в помещении ГБР, на глазах журналистов, будут наказаны", – написала Ионова.

В комментариях к своему посту она уточнила, что Черновол наложили гипс. "Сломаны сустав и порваны связки, боли страшные, сделала ночью МРТ Таня. Сейчас идет в больницу, будут решать, как дальше", – добавила Ионова.

Черновол 28 января вывели из помещения ГБР, где проводил брифинг первый заместитель директора Госбюро Александр Бабиков. 28 января Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту незаконного проникновения на территорию их ведомства народного депутата VIII созыва. На видео, которое распространило ведомство, снято, как Черновол преодолевает ограждение с колючей проволокой.