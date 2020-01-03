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У экс-нардепа Гаврилюка нашли трехэтажный дом в Карпатах

Бывший нардеп, "казак" Михаил Гаврилюк строит трехэтажный дом в Карпатах. При этом согласно декларации, официально у него не было никаких сбережений, а из доходов – только зарплата.

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"Казак" Гаврилюк строит трехэтажный дом в Карпатах
"Казак" Гаврилюк строит трехэтажный дом в Карпатах
Фото: Михайло Гаврилюк / Facebook

Народный депутат VIII созыва Михаил Гаврилюк построил трехэтажный дом в селе Нижний Березов (Косовский район, Ивано-Франковская область) площадью 550 м2. Видео строительства, снятое журналистом Василием Крутчаком, опубликовал сайт TK Media.

Местные жительницы показали ему, как проехать к водопаду и озеру, на котором строится трехэтажный дом, и назвали его "домом Гаврилюков". 

На самой стройке Крутчак поговорил с работником, у которого спросил, на месте ли бывший нардеп. Мужчина представился братом тестя Гаврилюка и звонил уточнить у своего брата Ивана, отца супруги Гаврилюка, когда будет на месте хозяин дома.

Журналист прошелся по участку, который выходит к пруду.

"Вот это водопад возле домика, который построил Михаил Гаврилюк. Вот река течет, водопад. Я реально радуюсь, что его депутатство зря не прошло. Трудился честно. И сразу домик Гаврилюка. Красота!" – прокомментировал увиденное журналист.

В августе 2019 года, подавая декларацию перед увольнением с должности, Гаврилюк задекларировал 381 тыс. грн заработной платы как народный депутат Украины. 

"Если все перевести в доллары, то выходит примерно $16 тыс. Вы же понимаете, что за эту сумму такое не построится", – сказал Крутчак.

Из декларации Гаврилюка следует, что у него нет других доходов и денежных сбережений. Супруга экс-парламентария задекларировала 6880 грн помощи от государства при рождении ребенка. Из декларации можно сделать вывод, что супруга нардепа не работает и не имеет других доходов. 

Также у семьи Гаврилюка есть автомобиль Ssang Yong 2008 года выпуска. Гаврилюк указал, что приобрел его за 98 тыс. грн (около $4 тыс. на момент покупки).

В декларации нардепа отсутствует информация о доме в Карпатах, объектах незаконченного строительства или владении показанным журналистом участком. 

ВИДЕО
Видео: TK Media / YouTube

Гаврилюк подтвердил TK Media информацию, что ему принадлежит трехэтажный дом в Карпатах. По словам экс-нардепа, участок принадлежит семье жены и супруга обеспечивает его материально. Сам Гаврилюк возлагает на проект большие надежды и лично работает на стройке.

Гаврилюк приобрел известность после того, как во время Евромайдана появилось видео издевательств сотрудников милиции над ним. Протестующего раздели догола и заставляли фотографироваться с силовиками. После победы Революции достоинства Гаврилюка избрали нардепом.

Теги: декларация, строительство, Михаил Гаврилюк
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