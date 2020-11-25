У главы экологического комитета Олега Бондаренко нашлись связи с Кропачевым – СМИ

Издание "Обозреватель" утверждает, что установило доказательства связи главы экологического комитета Верховной Рады, нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко с "угольщиком" времен беглого экс-президента Виктора Януковича, бизнесменом Виталием Кропачевым.

Глава экологического комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Олег Бондаренко был связан с "угольщиком" беглого экс-президента Виктора Януковича, бизнесменом Виталием Кропачевым, пишет "Обозреватель".

Следствие выяснило, что с 2016-го по 2018 год группа лиц установила контроль за закупками трех государственных предприятий – "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1", в итоге в тендерах на миллионы гривен три года подряд побеждали фирмы Кропачева. Часть полученных от госпредприятий денег перечисляли на счет компании "ВБ Недвижимость", подписантом в которой является Юлия Витальевна Кропачева, а учредителем – фирма "Укрдонинвест" ее отца, утверждает издание.

Директором "ВБ Недвижимость" был Николай Шемяткин, который после избрания Бондаренко депутатом стал числиться собственником его фирмы "Правовий альянс "Схід-Захід", сейчас эта фирма закрыта, пишет "Обозреватель".

Также Бондаренко в декларации указал, что на момент избрания депутатом работал директором ООО "Инвестплюс", владельцем которой через ООО "Трейдинг-Нефтегаз" является харьковчанин Павел Бутко, а его младшим бизнес-партнером -- киевлянин Андрей Билицкий, отмечают журналисты. Бутко является партнером адвокатского объединения "Межрегион", где директором работает Шемяткин. Бондаренко и Шемяткин вместе владеют акциями ЗАО "Харьковский ювелирный завод", сказано в публикации.

"В их тесной дружбе не было бы ничего предосудительного, если бы не "отмывание" денег от угольных тендеров, в которых получали подряды фирмы Кропачева. Деньги не случайно переводились на агентство недвижимости, где директором раньше был Шемяткин, а потом – Юлия Кропачева: "отмывание" коррупционных доходов очень часто идет именно через операции с недвижимостью. Это классика жанра", – говорится в материале "Обозревателя".