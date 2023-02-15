"У меня есть "проблема". Замглавы ОП ответил на расследование об имуществе его брата

"У меня есть "проблема". Есть брат. Взрослый человек 35 лет со своей жизнью, своей семьей, ребенком, своими привычками и взглядом на вещи. Человек, умеющий сам жить и сам договариваться. Без посторонней помощи. Как и любой другой представитель власти, я должен действовать исходя именно из презумпции виновности и доказывать обратное. Так выглядит цивилизованный публичный контракт", – написал Смирнов.

Он заверил, что не имеет никакого отношения к имуществу брата, "не проходил даже рядом с домом", где Игорь Смирнов купил квартиру, и не пользовался его автомобилями. Смирнов обратился к журналисту Михаилу Ткачу, опубликовавшему расследование, и спросил, почему разговоры с ним и братом не были приведены полностью.

"Почему вы вырезали фрагмент, где мой брат рассказывает вам подробности того, как и где он продает свои автомобили, как это можно проверить и как он на этом зарабатывает. Как в августе прошлого года он сдал на категорию "А" и потому приобрел мотоцикл, о котором мечтал. Как его вторую неделю "кошмарит" его брат (да, я) за эти его приобретения", – написал он.

Смирнов заподозрил журналиста в связях с бывшим замглавы Администрации Президента Украины Андреем Портновым.

"В конце своего рассказа вы рассказывали о рисках, признавая право моего брата на самостоятельную жизнь. Да, я понимаю, что портрет безупречного для вас чиновника, политика – это сирота, который проживает в коммунальной квартире и у которого нет даже внучатых племянников. Но вернемся к рискам – они есть. И этот риск, Михаил, в том, что, дав себя использовать один раз, рискует стать своеобразным стандартом", – написал он.

15 февраля "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором говорилось, что брат Смирнова за последний год приобрел недвижимость и другое имущество по существенно заниженным ценам.