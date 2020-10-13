Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве между портами Гданьска и Одессы

Меморандум о сотрудничестве между портами Украины и Польши подписали и.о. главы Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий и председатель правления администрации порта Гданьск Лукаш Грейнке. Развитие транспортного коридора Гданьск – Черное море будет способствовать увеличению объемов торговли между Украиной и Польшей, сообщили в Офисе президента Украины.

Развитие транспортного коридора Гданьск – Черное море будет способствовать увеличению объемов торговли между Украиной и Польшей Фото: depositphotos.com

13 октября в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды подписан меморандум о намерениях между Администрацией морских портов Украины и администрацией порта Гданьск. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Меморандум о сотрудничестве между портами Украины и Польши подписали и.о. главы Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий и председатель правления администрации порта Гданьск Лукаш Грейнке.

Дуда подчеркнул, что подписанный документ открывает возможность создания интермодального транспортного коридора.

"Я верю, что благодаря диалогу между украинскими и польскими партнерами, которые работают в области логистики и транспорта, будут разработаны и другие проекты, которые будут очень полезными для обеих сторон и будут интегрировать экономики Польши и Украины", – отметил президент Польши.

Развитие транспортного коридора Гданьск – Черное море будет способствовать увеличению объемов торговли между Украиной и Польшей, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Меморандум позволит максимально расширить географию контейнерных перевозок из Китая через Украину в Польшу, в Европу и обратно, осуществлять их разными способами, разными видами транспорта без остановок. А цифровые коридоры помогут нам реализовать этот потенциал на высочайшем уровне", – сказал Криклий.

Гданьск является крупнейшим польским глубоководным портом в Балтийском море.

11–13 октября Дуда посещает Украину с официальным визитом, в Киеве прошли переговоры на высшем уровне.