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Украина может потерять $1 трлн из-за неэффективности экономики – президент МАУ

Президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне считает, что в Украине ничего не делается для повышения управленческого КРІ в государственном секторе, поэтому экономика страны является неэффективной.

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Дыхне: Каждого госуправленца, который пытается что-то изменить в пользу большей эффективности, преследует формальная машина правосудия
Дыхне: Каждого госуправленца, который пытается что-то изменить в пользу большей эффективности, преследует формальная машина правосудия
Фото: Євгеній Дихне / Facebook

Украинская экономика неэффективна, но до сих пор ничего не делается для повышения управленческого КРІ в государственном секторе, поэтому страна в следующие 10 лет может потерять $1 трлн. Об этом президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне заявил в своем блоге, опубликованном на Obozrevatel 15 декабря.

"Это оптимистичный сценарий, а согласно пессимистическому это число окажется намного больше, поскольку ведущие экономики мира неустанно развиваются, отвечают на современные вызовы, а Украина прочно прикована к своему постсоветскому прошлому, которое не дает ей двигаться вперед", – отметил он.

Дыхне отметил, что в аудите украинской экономики, представленном правительством, есть расчеты, которые указывают на то, что "постсоветское законодательство надежно защищает коррупционеров от уголовного преследования".

"И, наоборот, каждого государственного управленца, который пытается что-то изменить в пользу большей эффективности, преследует формальная машина правосудия, основанной, напомню, на постсоветской юридической идеологии", – считает Дыхне.

Он обратил внимание на то, что в аудите среди почти 400 уголовных производств НАБУ за 2017 год более 100 касались коррупции на госпредприятиях.

Дыхне подчеркнул, что производительность труда украинцев в 5,6 раза ниже, чем работников в Центральной Европе.

"По секторам наибольший прогресс наблюдается в агропромышленном комплексе, где общая добавленная стоимость выросла на 54%. Однако она до сих пор остается ниже, чем в странах ЕС и даже Беларуси. В промышленности и сфере услуг априори образуют добавленную стоимость, мы стоим на месте", – написал президент МАУ.

Дыхне отметил, что его команда с 2014 по 2017 год, когда он руководил аэропортом Борисполь, увеличила производительность труда коллектива на 20%. Дыхне подчеркнул, что это "госпредприятие с постсоветской философией".

Задачу правительству представить аудит и векторы экономического развития поставил президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного послания к парламенту две недели назад.

14 августа состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с представителями более 50 украинских компаний, во время которой обсудили вопрос разработки национальной экономической стратегии на 10 лет. В дискуссии также приняли участие представители Офиса президента и Национального банка.

По данным пресс-службы Кабмина, на основании инициатив, заложенных в документе, будут разработаны государственные целевые программы, реализация которых, как планируется, стартует в 2021 году.

"Национальная экономическая стратегия 2030" – это единое экономическое видение внутри страны, которое должно стать ориентиром для внешних партнеров Украины. Это уверенность в будущем как для бизнеса, так и для населения в целом. Основой благосостояния украинцев является именно экономическое развитие, которое невозможно без соответствующих двигателей. Именно эта идеология лежит в основе для разработки стратегии", – сказал Шмыгаль.

Теги: аэропорт, МАУ, авиалинии, законодательство, аудит, Евгений Дыхне
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