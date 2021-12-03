Украина может стать региональным хабом для деятельности ОБСЕ по защите прав человека – Кулеба

"В Украине очень сильное гражданское общество. Мы считаем это силой и преимуществом нашей страны. Поэтому мы готовы взять на себя роль регионального хаба по укреплению гражданского общества в регионе Центральной Европы", – заявил глава МИД.

Он предложил провести в Украине мероприятия, которые могли бы стать площадкой для взаимодействия правительств и представителей гражданского общества государств региона.

Кулеба заверил Мекаччи в том, что вопросы верховенства права, толерантности и недискриминации, а также развития демократических институтов будут оставаться среди приоритетов Украины, отметила пресс-служба.