Украина может стать региональным хабом для деятельности ОБСЕ по защите прав человека – Кулеба

"В Украине очень сильное гражданское общество. Мы считаем это силой и преимуществом нашей страны. Поэтому мы готовы взять на себя роль регионального хаба по укреплению гражданского общества в регионе Центральной Европы", – заявил глава МИД.
Он предложил провести в Украине мероприятия, которые могли бы стать площадкой для взаимодействия правительств и представителей гражданского общества государств региона.
Кулеба заверил Мекаччи в том, что вопросы верховенства права, толерантности и недискриминации, а также развития демократических институтов будут оставаться среди приоритетов Украины, отметила пресс-служба.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – крупнейшая в мире организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Штаб-квартира ОБСЕ находится в Вене.