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Украина может стать региональным хабом для деятельности ОБСЕ по защите прав человека – Кулеба

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Кулеба в Стокгольме провел встречу с Мекаччи
Кулеба в Стокгольме провел встречу с Мекаччи
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 декабря во время встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи в Стокгольме предложил сделать Украину региональным хабом для деятельности ОБСЕ в сфере защиты прав человека и укрепления гражданского общества. Об этом написала пресс-служба МИД.

"В Украине очень сильное гражданское общество. Мы считаем это силой и преимуществом нашей страны. Поэтому мы готовы взять на себя роль регионального хаба по укреплению гражданского общества в регионе Центральной Европы", – заявил глава МИД.

Он предложил провести в Украине мероприятия, которые могли бы стать площадкой для взаимодействия правительств и представителей гражданского общества государств региона.

Кулеба заверил Мекаччи в том, что вопросы верховенства права, толерантности и недискриминации, а также развития демократических институтов будут оставаться среди приоритетов Украины, отметила пресс-служба.

Контекст:

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – крупнейшая в мире организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Штаб-квартира ОБСЕ находится в Вене.

Теги: Украина, МИД, ОБСЕ, гражданское общество, Стокгольм, Дмитрий Кулеба, Европа, безопасность, сотрудничество, Маттео Мекаччи
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