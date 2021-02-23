ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украина не провела и половины изменений, необходимых ей для ПДЧ в НАТО – посол Великобритании

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс отметила, что ей понятна "политическая логика" заявлений Минобороны Украины о желании получить в 2021 году план действий по членству в НАТО.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В МИД Украины утверждали, что предоставление ПДЧ в НАТО давно согласовано
В МИД Украины утверждали, что предоставление ПДЧ в НАТО давно согласовано
Фото: ЕРА

Украина провела недостаточно изменений для предоставления ей плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила "Европейской правде" в интервью, которое было опубликовано 22 февраля.

"Я слышала заявления Минобороны Украины о желании получить ПДЧ уже в этом году, и мне вполне понятна политическая логика таких заявлений. Но если при этом у вас отстает оборонная реформа, то такой план не дает мне уверенности. Посудите сами: вы только получили EOP (статус партнера с расширенными возможностями. – "ГОРДОН"), он предусматривает несколько конкретных изменений, осуществления которых от вас ждут. А вы делаете только меньшую часть из них и говорите: "А теперь мы хотим ПДЧ", – сказала она.

По словам дипломата, ее "несколько беспокоит" реформа оборонных институтов Украины. Дипломат считает, что эта реформа "менее заметна, но очень важна".

"Поскольку вы достигли EOP, то возникает вопрос: что дальше, шаг следующий? И мой ответ таков: в рамках EOP вам надо концентрироваться не только на военной совместимости с НАТО, но также изменять ваше военное ведомство структурно, вводить европейские практики в вопросах оборонных закупок, логистики. Сейчас в Минобороны этого еще нет", – объяснила Симмонс.

Она считает, что если этого не делать, "это превратит политику открытых дверей НАТО в политику "открытых дверей, которых можно избежать".

"Для стран, которые не поддерживают интеграцию с НАТО, это станет поводом замедлить этот процесс", – подчеркнула Симмонс.

Она посоветовала Украине сконцентрировать усилия на вопросе оборонных закупок.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В мае 2020 года замминистра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что предоставление Украине ПДЧ в НАТО уже давно согласовано, и союзникам по Альянсу надо принять лишь тактическое решение.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Теги: Украина, НАТО, Великобритания, реформы, Минобороны, дипломаты, Мелинда Симмонс, посол, членство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ани Лорак, оголив плечо, показала, как визуализирует мечты
Ани Лорак, оголив плечо, показала, как визуализирует мечты
Репяхова показала реакцию мужа на новость о том, что у него родится сын. Видео
Репяхова показала реакцию мужа на новость о том, что у него родится сын. Видео
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
Полуголая 20-летняя падчерица Урганта позировала в объятиях бойфренда-афроамериканца. Фото
Полуголая 20-летняя падчерица Урганта позировала в объятиях бойфренда-афроамериканца. Фото
Обнаженная Свитолина, прикрываясь простыней, снялась в постели киевского отеля. Видео
Обнаженная Свитолина, прикрываясь простыней, снялась в постели киевского отеля. Видео
  Дуэт Daft Punk объявил о распаде после 28 лет существования
  Дуэт Daft Punk объявил о распаде после 28 лет существования
"Ай, молодец, будет у тебя пять жен". 55-летний Павлик рассказал о предсказании, предположив, кто станет его следующей супругой
"Ай, молодец, будет у тебя пять жен". 55-летний Павлик рассказал о предсказании, предположив, кто станет его следующей супругой
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
"Я успела поговорить с ней по телефону". Жена Николаева заявила о смерти бабушки от COVID-19
"Я успела поговорить с ней по телефону". Жена Николаева заявила о смерти бабушки от COVID-19
"Была удивлена". Джамала рассказала о поклоннике, который подсел к ней в кафе и начал обнимать
"Была удивлена". Джамала рассказала о поклоннике, который подсел к ней в кафе и начал обнимать
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сделать аборт
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сделать аборт
"Гребаный ЖЭК не сбивает сосульки". Обледеневший снег, упав с крыши, повредил авто украинского хореографа. Фото
"Гребаный ЖЭК не сбивает сосульки". Обледеневший снег, упав с крыши, повредил авто украинского хореографа. Фото
"Это нормально". Каменских рассказала, что делать, когда нет мотивации заниматься спортом
"Это нормально". Каменских рассказала, что делать, когда нет мотивации заниматься спортом
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Беленюк заявил, что может определять людей, переболевших COVID-19, по специфическому запаху пота
Беленюк заявил, что может определять людей, переболевших COVID-19, по специфическому запаху пота
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
"В женских сапогах и голый?", "Сапоги у Аллы взял?". Галкин предстал в откровенном виде
"В женских сапогах и голый?", "Сапоги у Аллы взял?". Галкин предстал в откровенном виде
"Отличная пара", "Такие сладкие". В сети обсуждают поцелуй Ани Лорак и Лазарева
"Отличная пара", "Такие сладкие". В сети обсуждают поцелуй Ани Лорак и Лазарева
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS