Украина не провела и половины изменений, необходимых ей для ПДЧ в НАТО – посол Великобритании

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс отметила, что ей понятна "политическая логика" заявлений Минобороны Украины о желании получить в 2021 году план действий по членству в НАТО.

В МИД Украины утверждали, что предоставление ПДЧ в НАТО давно согласовано Фото: ЕРА

Украина провела недостаточно изменений для предоставления ей плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила "Европейской правде" в интервью, которое было опубликовано 22 февраля.

"Я слышала заявления Минобороны Украины о желании получить ПДЧ уже в этом году, и мне вполне понятна политическая логика таких заявлений. Но если при этом у вас отстает оборонная реформа, то такой план не дает мне уверенности. Посудите сами: вы только получили EOP (статус партнера с расширенными возможностями. – "ГОРДОН"), он предусматривает несколько конкретных изменений, осуществления которых от вас ждут. А вы делаете только меньшую часть из них и говорите: "А теперь мы хотим ПДЧ", – сказала она.

По словам дипломата, ее "несколько беспокоит" реформа оборонных институтов Украины. Дипломат считает, что эта реформа "менее заметна, но очень важна".

"Поскольку вы достигли EOP, то возникает вопрос: что дальше, шаг следующий? И мой ответ таков: в рамках EOP вам надо концентрироваться не только на военной совместимости с НАТО, но также изменять ваше военное ведомство структурно, вводить европейские практики в вопросах оборонных закупок, логистики. Сейчас в Минобороны этого еще нет", – объяснила Симмонс.

Она считает, что если этого не делать, "это превратит политику открытых дверей НАТО в политику "открытых дверей, которых можно избежать".

"Для стран, которые не поддерживают интеграцию с НАТО, это станет поводом замедлить этот процесс", – подчеркнула Симмонс.

Она посоветовала Украине сконцентрировать усилия на вопросе оборонных закупок.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В мае 2020 года замминистра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что предоставление Украине ПДЧ в НАТО уже давно согласовано, и союзникам по Альянсу надо принять лишь тактическое решение.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.