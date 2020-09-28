Украина впервые выдвигает своего кандидата на должность генсека Организации черноморского экономического сотрудничества

Кандидатом от Украины на должность генерального секретаря Организации черноморского экономического сотрудничества будет заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, сообщает МИД Украины.

Украина впервые выдвигает своего кандидата на должность генерального секретаря Организации черноморского экономического сотрудничества. Об этом 28 сентября в Facebook сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Кандидатом от Украины будет заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Среди ключевых приоритетов развития организации, которые в качестве кандидата на пост генсека определил Боднар: восстановление региональной бизнес-активности на основе ОЧЭС, внедрение современных технологий в деятельность организации для эффективного обмена информацией, развитие альтернативной энергетики, а также морских коммуникаций, в частности портов.

Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) – межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Основана 1 мая 1999 года на базе Договора о черноморском экономическом сотрудничестве (1992). Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.

В 2016 году делегация Украины в связи с началом председательства РФ в ОЧЭС покинула заседание этой организации. Позже украинская делегация вернулась в ОЧЭС, с июля по декабрь 2017 года Украина возглавляла организацию.