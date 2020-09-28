Украина впервые выдвигает своего кандидата на должность генсека Организации черноморского экономического сотрудничества

Украина впервые выдвигает своего кандидата на должность генерального секретаря Организации черноморского экономического сотрудничества. Об этом 28 сентября в Facebook сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Кандидатом от Украины будет заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
Среди ключевых приоритетов развития организации, которые в качестве кандидата на пост генсека определил Боднар: восстановление региональной бизнес-активности на основе ОЧЭС, внедрение современных технологий в деятельность организации для эффективного обмена информацией, развитие альтернативной энергетики, а также морских коммуникаций, в частности портов.
Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) – межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Основана 1 мая 1999 года на базе Договора о черноморском экономическом сотрудничестве (1992). Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.
В 2016 году делегация Украины в связи с началом председательства РФ в ОЧЭС покинула заседание этой организации. Позже украинская делегация вернулась в ОЧЭС, с июля по декабрь 2017 года Украина возглавляла организацию.