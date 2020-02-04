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Украина выиграла апелляцию в ВТО в споре с Россией по вагонам

Апелляционный орган Всемирной торговой организации поддержал большиство требований Украины при рассмотрении апелляции на решение ВТО о запрете Россией экспорта украинских вагонов и железнодорожного оборудования.

ВТО отклонила требования России
ВТО отклонила требования России
Фото: ЕРА

Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения Всемирной торговой организации (ВТО) о запрете Россией экспорта украинских вагонов и железнодорожного оборудования. Решение апелляционного органа ВТО опубликовано 4 февраля на сайте организации. 

Апелляционный орган рекомедовал органу по разрешению споров ВТО (DSB) потребовать от России привести в соответствие с требованиями международного соглашения о технических барьерах в торговле ограничения на импорт украинского железнодорожного оборудования.

При этом в решении указано, что Украина не смогла в полной мере подтвердить, что Россия систематически препятствовала ввозу украинской железнодорожной продукции на ее территорию. 

Апелляция поддержала большинство требований Украины, отклонив все требования РФ, сообщила в Facebook бывший торговый представитель Украины Наталья Микольская.

https://www.facebook.com/nataliya.mykolska/posts/10163107623950360

5 апреля ВТО опубликовала решение группы арбитров по поводу спора России и Украины из-за введенных Москвой ограничений на транзит украинских товаров в Казахстан и Кыргызстан через территорию РФ. В ВТО сделали вывод, что РФ не нарушила ни генеральное соглашение по тарифам и торговле за 1994 год, ни документ о присоединении к ВТО.

Специальные меры по контролю действуют в России с 1 января 2016 года. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ установил, что транзитные автомобильные и железнодорожные грузоперевозки из Украины через российскую территорию осуществляются только с территории Беларуси. 

Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Первоначально запрет касался только поставок в Казахстан, а с июля 2016 года транзитные ограничения распространили на Кыргызстан.

В декабре 2018 года Путин продлил действие указа до 1 июля 2019 года. 

Украина неоднократно призывала Россию отменить ограничения на транзит в рамках ВТО. 

С просьбой создать группу арбитров Украина обратилась в ВТО 9 февраля 2017 года.

Теги: Россия, Украина, ВТО, экспорт, вагоны
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