Украинцы одобряют деятельность Зеленского больше, чем работу Кабмина и Верховной Рады – опрос

Деятельность Владимира Зеленского на посту президента Украины одобряют 42% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Украинцы одобряют деятельность президента страны Владимира Зеленского больше, чем работу Кабинета Министров под руководством Дениса Шмыгаля и Верховной Рады. Об этом свидетельствуют опубликованные 7 августа результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Деятельность Зеленского на посту президента одобряют 42% жителей страны. В то же время 47% украинцев придерживаются обратного мнения.

Работу Кабмина одобряют 17% опрошенных, 59% – не одобряют.

Меньше всего украинцы довольны работой Верховной Рады. Одобряют деятельность парламента 16% респондентов, 73% – нет.

Опрос проводился с 30-го по 31 июля 2020 года с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошены были 2472 гражданина Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2% при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12%.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. 21 апреля во втором туре выборов президента он одержал победу над действующим главой государства Петром Порошенко, набрав 73,22% голосов избирателей.