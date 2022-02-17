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Украинец Поляков по требованию США отказался от доли в аэрокосмической компании Firefly Aerospace

Поляков выкупил FireFly Space Systems в 2017 году, когда она была на грани банкротства
Поляков выкупил FireFly Space Systems в 2017 году, когда она была на грани банкротства
Фото: Max Polyakov / Facebook

Уроженец Украины Макс Поляков по требованию Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS) отказался от доли в аэрокосмической компании Firefly Aerospace. Об этом он написал в Facebook 16 февраля.

По словам Полякова, он отдал свои 58% акций Firefly за $1 в собственность соучредителю и партнеру Тому Маркусику.

"Уважаемый CFIUS, Военно-воздушные силы и 23 агентства США, предавшие меня и осуждавшие меня всеми своими действиями в последние 15 месяцев: надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит вас, парни. Макс любит Украину, и да, у меня есть украинский паспорт и я основатель Firefly! До свидания, моя "птичка"! В конце концов, я горжусь тем, что сделал для души и наследия своей земли", – написал Поляков.

https://www.facebook.com/max.polyakov.756/posts/518120453063216

О том, что правительство США требует от Полякова продать свою долю, ссылаясь на соображения национальной безопасности, в том числе и в связи с агрессией России, сообщило в конце 2021 года Bloomberg.

Предприниматель согласился привлечь к продаже акций инвестиционный банк, но отказался признавать, что его участие в Firefly вредит национальной безопасности, сообщили Forbes в инвестфонде Полякова Noosphere Ventures. В компании подчеркнули, что за последние четыре года у США было много поводов проверить надежность Firefly Aerospace – компания подписывала контракты с исследовательским подразделением министерства обороны США, Воздушными силами и NASA, арендовала пусковую площадку на базе Ванденберг Космических сил США – и никаких осложнений, связанных с вопросами безопасности, не было.

Ранее, в 2020 году, Поляков вышел сам и вывел представителей Noosphere из совета директоров компании, а также перестал участвовать в операционном управлении, чтобы облегчить ей получение правительственных и военных контрактов США. Он также уменьшил свою долю в компании с более чем 80% до около 50%.

"Американцы предпочитают, чтобы активы в космическом секторе принадлежали гражданам страны или находились под соответствующим уровнем контроля", – сказал Forbes СЕО Noosphere Ventures и совладелец Firefly Aerospace Артем Анисимов.

Контекст:

Firefly Aerospace – частное аэрокосмическое предприятие с офисами в городе Остин (штат Техас, США) и украинском городе Днепр. Ракетостроительные мощности компании находятся в Техасе, в то время как украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают оборудование для ракет.

Поляков заработал состояние на разработке программного обеспечения для бизнеса, интернет-играх, сайтах знакомств и маркетинге и спас Firefly от банкротства в 2017 году. По данным Вloomberg, он вложил в Firefly более $200 млн собственных средств. 

Сейчас компания разрабатывает с участием американских и украинских специалистов легкие ракеты-носители Alpha и Beta. Они смогут доставлять в космос одну и четыре тонны груза соответственно. 

За последние годы компания выиграла контракты с Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA), Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов и ВВС на выполнение различных миссий.

Теги: США, космос, инвестиции, бизнес, Макс Поляков
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