Украинец Поляков по требованию США отказался от доли в аэрокосмической компании Firefly Aerospace

Поляков выкупил FireFly Space Systems в 2017 году, когда она была на грани банкротства Фото: Max Polyakov / Facebook

По словам Полякова, он отдал свои 58% акций Firefly за $1 в собственность соучредителю и партнеру Тому Маркусику.

"Уважаемый CFIUS, Военно-воздушные силы и 23 агентства США, предавшие меня и осуждавшие меня всеми своими действиями в последние 15 месяцев: надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит вас, парни. Макс любит Украину, и да, у меня есть украинский паспорт и я основатель Firefly! До свидания, моя "птичка"! В конце концов, я горжусь тем, что сделал для души и наследия своей земли", – написал Поляков.

О том, что правительство США требует от Полякова продать свою долю, ссылаясь на соображения национальной безопасности, в том числе и в связи с агрессией России, сообщило в конце 2021 года Bloomberg.

Предприниматель согласился привлечь к продаже акций инвестиционный банк, но отказался признавать, что его участие в Firefly вредит национальной безопасности, сообщили Forbes в инвестфонде Полякова Noosphere Ventures. В компании подчеркнули, что за последние четыре года у США было много поводов проверить надежность Firefly Aerospace – компания подписывала контракты с исследовательским подразделением министерства обороны США, Воздушными силами и NASA, арендовала пусковую площадку на базе Ванденберг Космических сил США – и никаких осложнений, связанных с вопросами безопасности, не было.

Ранее, в 2020 году, Поляков вышел сам и вывел представителей Noosphere из совета директоров компании, а также перестал участвовать в операционном управлении, чтобы облегчить ей получение правительственных и военных контрактов США. Он также уменьшил свою долю в компании с более чем 80% до около 50%.

"Американцы предпочитают, чтобы активы в космическом секторе принадлежали гражданам страны или находились под соответствующим уровнем контроля", – сказал Forbes СЕО Noosphere Ventures и совладелец Firefly Aerospace Артем Анисимов.