Рада приняла законопроект о стандартах безопасности и качества донорской крови

Парламентарии приняли законопроект, предусматривающий создание в Украине компетентных органов по лицензированию и контролю деятельности доноров крови.

В Украине могут создать органы по лицензированию доноров крови Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла законопроект №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", за этот документ на заседании в среду, 30 сентября, проголосовал 251 народный депутат.

Документ определяет стандарты безопасности и качества донорской крови и ее компонентов, регулирует операции по заготовке, тестированию и реализации донорской крови и ее компонентов.

Законопроект предусматривает, что Украина должна установить требования и стандарты безопасности и качества донорской крови и ее компонентов, которые будут отвечать требованиям Европейского союза, сказано в тексте законопроекта.

Документ предусматривает создание в Украине компетентных органов по лицензированию и контролю деятельности доноров крови. В частности, предлагается создать Национальный реестр доноров крови.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последние годы в Украине наблюдается критическое снижение объемов заготовки донорской крови и ее компонентов.

"Это происходит в том числе и за счет снижения количества бесплатных добровольных доноров", – говорится в записке.

Законопроект №3648 Верховная Рада приняла в первом чтении 16 июля. Тогда за документ проголосовали 293 депутата. 15 сентября парламент не смог принять законопроект во втором чтении из-за нехватки голосов.