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Украинцы в среднем оценили первый год президентства Зеленского на 3 – соцопрос

8,5% опрошенных Центром Разумкова украинцев поставили президенту Владимиру Зеленскому "хорошо" за первый год работы, а 13,3% – "очень плохо".

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27,6% украинцев поставили Зеленскому "очень плохо" и "достаточно плохо" за первый год президентства
27,6% украинцев поставили Зеленскому "очень плохо" и "достаточно плохо" за первый год президентства
Фото: EPA

Большинство опрошенных украинцев (36,7%) оценили первый год деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины "хорошо" и "очень хорошо", а 27,6% – "очень плохо" и "достаточно плохо". Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 26 июня.

Респондентам предложили дать оценку работе президента по 5-балльной шкале, где оценка 1 означает "очень плохо", а оценка 5 – "очень хорошо", они могли выбрать только один вариант ответа.

13,3% опрошенных поставили оценку 1 ("очень плохо"), 14,3% – 2 ("достаточно плохо"), 33,7% – 3 ("не плохо и не хорошо"), 28,2% – 4 ("хорошо"), 8,5% – 5 ("очень хорошо"). 2% респондентов затруднились с ответом.

Таким образом, отметили социологи, средняя оценка году президентства Зеленского – 3.

Скриншот: razumkov.org.ua
Скриншот: razumkov.org.ua

Большинство украинцев (50%) считают, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов. 33,1% опрошенных убеждены, что президент защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения. 16,8% не смогли ответить на вопрос.

Центр Разумков проводил исследование с 24-го по 29 апреля методом телефонного интервью. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Среди главных достижений президента за год команда Зеленского назвала 14-часовую пресс-конференцию, открытие рынка земли и частые видеообращения главы государства к гражданам.

Еще до выдвижения кандидатом в президенты Зеленский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону так сказал о своей будущей политической карьере: "Если меня выберут президентом, сначала будут обливать грязью, затем – уважать, а потом – плакать, когда уйду".

Теги: соцопрос, Владимир Зеленский, Центр Разумкова, президент
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