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"Укрзалізниці" необходима реальная реформа, нынешние решения власти лишь усугубляют кризис – нардеп Цимбалюк

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Михаил Цимбалюк: Как говорят эксперты, в том числе международные, по примеру Германии следует разделить "Укрзалізницю" на три подразделения
Михаил Цимбалюк: Как говорят эксперты, в том числе международные, по примеру Германии следует разделить "Укрзалізницю" на три подразделения
Фото: varianty.lviv.ua

"Укрзалізниці" нужна системная и комплексная реформа, а не точечные решения, которыми власти пытаются улучшить ситуацию в компании, получая при этом обратный результат, заявил народный депутат от фракции "Батьківщина" Михаил Цимбалюк в эфире телеканала "Украина 24".

"Нужно делать реальную реформу в "Укрзалізниці". И, как говорят эксперты, в том числе международные, по примеру Германии следует разделить нынешнюю "Укрзалізницю" на три подразделения. Первый – перевозка грузов, второй – перевозка пассажиров и третий – обслуживание путей и всей инфраструктуры", – отметил Цимбалюк.

По его словам, попытки властей улучшить ситуацию в "Укрзалізниці" отдельными решениями, такими как списание железнодорожных вагонов по возрасту, лишь усугубят состояние компании и увеличат убытки, ведь без вагонов компания потеряет клиентов, которые перейдут на альтернативные пути доставки грузов.

"Укрзалізниця" хочет установить новые правила обслуживания грузовых вагонов только для того, чтобы часть их вывести из обслуживания, чтобы владельцы сдали их на металлолом и покупали новые вагоны. Все это ляжет на плечи перевозчиков промышленной продукции. А в конечном итоге – на плечи всех граждан, потому что себестоимость продукции возрастет. По подсчету экспертов-специалистов, "Укрзалізниця" потеряет в объемах перевозок, потому что часть из них перейдет на другие виды транспорта, такие как автомобильный и водный", – объяснил Цимбалюк.

Поэтому, по убеждению депутата, власти должны немедленно начать реальную реформу "Укрзалізниці", чтобы восстановить отечественную железную дорогу и отказаться от точечных решений.

"Сейчас очень важно, чтобы окружение президента [Владимира] Зеленского не обманывало его, а открыло реальную ситуацию на государственном предприятии. И, наконец, выстраивало план реальной реконструкции и возобновления "Укрзалізниці" путем реорганизации", – подчеркнул Цимбалюк.

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн (до 58,3 млрд грн), сообщала пресс-служба компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов. В сентябре ВСК представила отчет, согласно которому "Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

Теги: Михаил Цимбалюк
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