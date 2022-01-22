Управление госохраны заявило, что ничего не знает об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах

"В Управлении государственной охраны проработан ваш запрос на доступ к публичной информации от 17 января 2022 года – и сообщаем, что в указанные вами даты ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей. К тому же, у УГО отсутствует какая-либо информация о пребывании семьи президента за границей", – говорится в ответе УГО.

Контекст:

Одним из первых об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах 9 января сообщил блогер Карл Волох. Он утверждал, что глава государства улетел на Сейшельские острова с первой леди и главой Офиса президента Андреем Ермаком вскоре после поездки в Буковель. 10 января Волох уточнил, что его информация об отдыхе Зеленского на Сейшелах не подтвердилась.

17 января бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на Сейшелах отдыхает супруга Владимира Зеленского. "Я ответственно заявляю, что сейчас семья Зеленского отдыхает на Сейшелах. Это моя информация, которую вы скоро все услышите с доказательствами", – сказал Луценко.

18 января вышло расследование "Украинской правды". Журналисты выяснили, что на отдых Зеленская отправилась без мужа, но с родственниками и друзьями. По данным издания, семью президента в этой поездке сопровождали сотрудники государственной охраны.