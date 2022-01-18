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В январе семья Зеленского отдыхала на Сейшельских островах – расследование УП

 
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По информации УП, первая леди Украины Елена Зеленская отдыхала на Сейшелах с детьми, родителями и друзьями
По информации УП, первая леди Украины Елена Зеленская отдыхала на Сейшелах с детьми, родителями и друзьями
Фото: president.gov.ua

В начале января 2022 года жена президента Украины Владимира Зеленского Елена с детьми, родителями и друзьями отдыхала на Сейшельских островах, говорится в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, опубликованном в YouTube 18 января.

По данным источников Ткача в правоохранительных органах, первая леди отправилась на Сейшелы, вылетев из Украины бизнес-классом в Стамбул вечером 5 января. С ней на отдых отправились дети, родители и друзья – всего около 10 человек.

"По данным собеседников УП, семью президента в этой поездке сопровождали сотрудники государственной охраны", – сообщил Ткач.

Он отметил, что люди, отдыхавшие с первой леди, публиковали в соцсетях фото и видео из поездки,  благодаря чему удалось выяснить, что они останавливалась в пятизвездочном отеле Hilton. Номер в этой гостинице в праздничные дни стоит около $1000 в сутки.

В Киев супруга Зеленского с семьей вернулись 16 января – тоже через Стамбул, добавил Ткач.

"После прилета семья президента проходила через зал официальных делегаций. Использование этого терминала, согласно данным сайта, стоит 3,5 тыс. грн за человека. Но, по информации наших источников в авиационной сфере, для семьи президента заявку делало Государственное управление делами. Это значит, что оплачиваться услуга могла за счет государственного бюджета", – подчеркнул журналист.

По его словам, УП отправила запросы в госорганы о затратах на использование терминала аэропорта, охрану, а самому Зеленскому – ряд вопросов, в том числе как он "оценивает путешествие своей семьи с морально-этической точки зрения и с точки зрения безопасности".

Контекст:

Об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах 9 января сообщил блогер Карл Волох. Он утверждал, что глава государства улетел на Сейшельские острова с первой леди и главой Офиса президента Андреем Ермаком вскоре после поездки в Буковель. 10 января Волох уточнил, что его информация об отдыхе Зеленского на Сейшелах не подтвердилась.

17 января бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на Сейшелах отдыхает супруга Владимира Зеленского. "Я ответственно заявляю, что сейчас семья Зеленского отдыхает на Сейшелах. Это моя информация, которую вы скоро все услышите с доказательствами", – сказал Луценко.

Офис главы государства эту информацию официально не комментировал.

видео

Видео: Українська правда / YouTube
Теги: автомобили, бюджет, аэропорт, Госохрана, Государственное управление делами, Стамбул, дети, Владимир Зеленский, журналисты, Hilton, отдых, автомобиль, охрана, Елена Зеленская, кортеж, Сейшельские острова
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