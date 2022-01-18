В январе семья Зеленского отдыхала на Сейшельских островах – расследование УП

По информации УП, первая леди Украины Елена Зеленская отдыхала на Сейшелах с детьми, родителями и друзьями Фото: president.gov.ua

По данным источников Ткача в правоохранительных органах, первая леди отправилась на Сейшелы, вылетев из Украины бизнес-классом в Стамбул вечером 5 января. С ней на отдых отправились дети, родители и друзья – всего около 10 человек.

"По данным собеседников УП, семью президента в этой поездке сопровождали сотрудники государственной охраны", – сообщил Ткач.

Он отметил, что люди, отдыхавшие с первой леди, публиковали в соцсетях фото и видео из поездки, благодаря чему удалось выяснить, что они останавливалась в пятизвездочном отеле Hilton. Номер в этой гостинице в праздничные дни стоит около $1000 в сутки.

В Киев супруга Зеленского с семьей вернулись 16 января – тоже через Стамбул, добавил Ткач.

"После прилета семья президента проходила через зал официальных делегаций. Использование этого терминала, согласно данным сайта, стоит 3,5 тыс. грн за человека. Но, по информации наших источников в авиационной сфере, для семьи президента заявку делало Государственное управление делами. Это значит, что оплачиваться услуга могла за счет государственного бюджета", – подчеркнул журналист.

По его словам, УП отправила запросы в госорганы о затратах на использование терминала аэропорта, охрану, а самому Зеленскому – ряд вопросов, в том числе как он "оценивает путешествие своей семьи с морально-этической точки зрения и с точки зрения безопасности".