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Уволенные после аттестации в 2019 году прокуроры работают в Офисе генпрокурора и ГБР – Bihus.info

 
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Аттестацию прошли две трети прокуроров
Аттестацию прошли две трети прокуроров
Фото: depositphotos.com

Уволенные после аттестации в 2019 году "недобросовестные" прокуроры Генеральной прокуратуры сегодня продолжают работать в правоохранительных органах: Офисе генпрокурора, Государственном бюро расследований и других органах. Об этом говорится в расследовании проекта Bihus.info.

Журналисты Bihus.info получили доступ к материалам аттестации прокуроров Генпрокуратуры 2019 года. Эти документы позволяют узнать, за что именно прокуроров "зарубили" на собеседованиях и, как следствие, уволили.

Анализируя материалы, журналисты выяснили, что ряд "недобросовестных" прокуроров продолжают работать в правоохранительных органах. Некоторых из них взяли на другие должности в аппарате Офиса генпрокурора, другие пошли на работу в Государственное бюро расследований, а еще часть возобновилась в Офисе генпрокурора через суд.

Один из них – бывший прокурор Максим Сотченко. Согласно материалам комиссии, в 2018 году он в электричке распивал алкоголь с неизвестными лицами и потерял сознание. Очнулся он уже на вокзале в Киеве и обнаружил, что у него пропали служебное удостоверение и охотничье ружье. А уже в следующем году с прокурором Сотченком случился инцидент близ города Кагарлык Киевской области, когда он возвращался с неудачной охоты – и решил пострелять в птиц на дороге.

Комиссия решила, что Сотченко таким поведением дискредитировал органы прокуратуры и поэтому подлежит увольнению. Но уже в августе 2020 года его взяли в Офис генпрокурора на должность заместителя начальника отдела в департамент надзора за соблюдением законов Национальной полицией.

Еще одна бывшая прокурор, которую уволили во время аттестации, – Оксана Стретович. По данным кадровой комиссии, она "слила" посторонним лицам информацию из Единого реестра досудебных расследований. Женщину уволили, но в сентябре 2020 года ее взяли в Офис генпрокурора на работу главным специалистом в отдел информационного обеспечения одного из департаментов.

Другая часть уволенных после аттестации прокуроров сейчас работает в Государственном бюро расследований. Например, Артем Яблонский работает заместителем начальника управления "дел Майдана". После аттестации его уволили из-за того, что во время Революции достоинства он преследовал участников революции.

Экс-прокурор Ярослав Бородий лишился должности после того, как комиссия нашла у него подарок от неустановленного лица в размере 359 тыс. грн, выяснила, что он не вернул изъятое во время расследования имущество, а также совершил смертельное ДТП. Сейчас Бородий работает в ГБР.

Еще один бывший прокурор Руслан Ляшко, который сейчас работает директором территориального управления ГБР в городе Орел, также был признан недобросовестным во время аттестации прокуроров ГПУ в 2019 году. В решении говорилось, что он нарушил "моральные нормы вне службы", но не уточнялось какие. Также комиссия заподозрила его в недостоверном декларировании.

ВИДЕО
Видео: BIHUS info / YouTube
Контекст:

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о реформировании прокуратуры. Рада приняла его во втором чтении и в целом 19 сентября.

Закон сокращал максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине с 15 тыс. до 10 тыс. Обязательным условием для генпрокурора, согласно документу, должны стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет. Эта норма в 2016 году была исключена из законодательства, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко.

Также он предусматривал проведение аттестации сотрудников украинской прокуратуры. Она стартовала 27 сентября 2019 года и завершилась 1 сентября 2020-го.

В феврале этого года генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что аттестацию прошли две трети прокуроров – 7157 человек из 11 166 работников, отмечал "Укринформ".

Теги: прокуратура, расследование, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, ГБР
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