Уволился глава службы информполитики Офиса президента Украины

Руководитель службы по вопросам информационной политики Офиса президента Украины (ОПУ) Александр Курдинович подал заявление об отставке. Об этом "Бабелю" сообщил 17 ноября советник главы Офиса Михаил Подоляк.
"Курдинович 16 ноября написал заявление об увольнении. Я его подписал. Он перешел на другую работу", – сказал он.
Подоляк заявил, что у Курдиновича он "не увидел достаточных компетенций".
Именно Подоляк, как утверждают и "Украинская правда", и "Бабель", пригласил на работу в Офис президента Курдиновича, который во время президентства Виктора Януковича, в 2011–2014 годах, возглавлял Государственный комитет телевидения и радиовещания.