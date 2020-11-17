Уволился глава службы информполитики Офиса президента Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не увидел "достаточной компетенции" у руководителя службы по вопросам информационной политики ОПУ Александра Курдиновича.

СМИ пишут, что Курдиновича в ОПУ привел Подоляк Фото: Офіс Президента України / Facebook

Руководитель службы по вопросам информационной политики Офиса президента Украины (ОПУ) Александр Курдинович подал заявление об отставке. Об этом "Бабелю" сообщил 17 ноября советник главы Офиса Михаил Подоляк.

"Курдинович 16 ноября написал заявление об увольнении. Я его подписал. Он перешел на другую работу", – сказал он.

Подоляк заявил, что у Курдиновича он "не увидел достаточных компетенций".

Именно Подоляк, как утверждают и "Украинская правда", и "Бабель", пригласил на работу в Офис президента Курдиновича, который во время президентства Виктора Януковича, в 2011–2014 годах, возглавлял Государственный комитет телевидения и радиовещания.