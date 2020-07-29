В Черниговской области назначили нового главу полиции

Новый руководитель полиции Черниговской области Владимир Нидзельский имеет опыт работы в регионе – в течение года он занимал должность начальника управления защиты экономики в Черниговской области, отметил заместитель председателя Национальной полиции Украины Олег Козловский.

29 июля заместитель председателя Национальной полиции Украины Олег Козловский представил нового руководителя Национальной полиции в Черниговской области Владимира Нидзельского. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Козловский сообщил, что новый руководитель имеет опыт работы в регионе – в течение года он занимал должность начальника управления защиты экономики в Черниговской области. В последнее время он был начальником управления стратегических расследований в Киевской области.

Новоназначенный глава полиции Черниговской области заверил, что он открыт к сотрудничеству со СМИ и населением области.

"Для меня большая честь возглавить ГУНП в Черниговской области. Выражаю большую благодарность нашему руководству – министру внутренних дел [Арсену Авакову] и председателю Национальной полиции Украины [Игорю Клименко] за предоставленную мне такую возможность", – отметил Нидзельский.

Предыдущего глав полиции Черниговской области Эдуарда Алехина перевели в центральный орган управления Нацполиции.