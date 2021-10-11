В Харькове с предвыборной гонки снялся еще один кандидат

Кукурика сегодня написал заявление в городскую избирательную комиссию. Решение об исключении его из списка кандидатов комиссия примет 12 октября.

Кукурика в комментарии Общественному заявил, что решил сняться с выборов из-за того, что не выиграет.

"Исходя из того, что я наблюдаю, сделал свой личный социальный запрос. Вижу, что я где-то третье или четвертое место занимаю и не выиграю эти выборы", – сказал он.

Кого из других кандидатов в мэры он поддержит, еще не решил, говорит Николай Кукурика.

Также он добавил, что хочет поддержать одного из кандидатов, который будет "помогать людям в социальной сфере". Кого именно Кукурика поддержит, он не уточнил.

11 октября – последний день, когда кандидаты могут подать заявление об отмене регистрации.