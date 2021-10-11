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ПОЛИТИКА

В Харькове с предвыборной гонки снялся еще один кандидат

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58-летний Кукурика баллотировался на должность мэра Харькова как самовыдвиженец
58-летний Кукурика баллотировался на должность мэра Харькова как самовыдвиженец
Фото: Микола Кукуріка / Facebook

Кандидат на должность городского головы Харькова, глава "Партии пенсионеров Украины" Николай Кукурика отказался от участия во внеочередных выборах харьковского городского головы. Об этом 11 октября Общественному сообщила глава городской избирательной комиссии Елена Матвиенко.

Кукурика сегодня написал заявление в городскую избирательную комиссию. Решение об исключении его из списка кандидатов комиссия примет 12 октября.

Кукурика в комментарии Общественному заявил, что решил сняться с выборов из-за того, что не выиграет.

"Исходя из того, что я наблюдаю, сделал свой личный социальный запрос. Вижу, что я где-то третье или четвертое место занимаю и не выиграю эти выборы", – сказал он.

Кого из других кандидатов в мэры он поддержит, еще не решил, говорит Николай Кукурика.

Также он добавил, что хочет поддержать одного из кандидатов, который будет "помогать людям в социальной сфере". Кого именно Кукурика поддержит, он не уточнил.

11 октября – последний день, когда кандидаты могут подать заявление об отмене регистрации.

Контекст:

58-летний Кукурика баллотировался на должность мэра Харькова как самовыдвиженец.

4 октября о снятии кандидатуры заявил 40-летний Валерий Говоров, который является депутатом Харьковского облсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Говоров также баллотировался как самовыдвиженец.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

В качестве кандидатов на должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек. По данным "Укринформа", документы подавали 15 кандидатов, двум из них в регистрации отказали.

Теги: Украина, Харьков, выборы
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