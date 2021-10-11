В Харькове с предвыборной гонки снялся еще один кандидат

Кукурика сегодня написал заявление в городскую избирательную комиссию. Решение об исключении его из списка кандидатов комиссия примет 12 октября.
Кукурика в комментарии Общественному заявил, что решил сняться с выборов из-за того, что не выиграет.
"Исходя из того, что я наблюдаю, сделал свой личный социальный запрос. Вижу, что я где-то третье или четвертое место занимаю и не выиграю эти выборы", – сказал он.
Кого из других кандидатов в мэры он поддержит, еще не решил, говорит Николай Кукурика.
Также он добавил, что хочет поддержать одного из кандидатов, который будет "помогать людям в социальной сфере". Кого именно Кукурика поддержит, он не уточнил.
11 октября – последний день, когда кандидаты могут подать заявление об отмене регистрации.
58-летний Кукурика баллотировался на должность мэра Харькова как самовыдвиженец.
4 октября о снятии кандидатуры заявил 40-летний Валерий Говоров, который является депутатом Харьковского облсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Говоров также баллотировался как самовыдвиженец.
Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.
В качестве кандидатов на должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек. По данным "Укринформа", документы подавали 15 кандидатов, двум из них в регистрации отказали.