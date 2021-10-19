В Херсонской области начались суды из-за подкупа избирателей на промежуточных выборах в Раду – СМИ

Автор заявления утверждает, что 2 октября на территории Берислава кандидат предоставлял гражданам материальные ценности "в виде портативного зарядного устройства (пауэрбанк), плазменного телевизора, смарт-часов, праздничного фейерверка, что сопровождалось упоминанием имени кандидата, названия и символики партии". Истец требует установить факт подкупа избирателей кандидатом. Фамилию заявителя Hyser не сообщил.

Издание отмечает, что в сентябре на нарушения со стороны Лагуты обращала внимание общественная организация "Опора". Тогда в поселке Нововоронцовка во время праздничного концерта разыграли электронную технику.

Советник "Опоры" по юридическим вопросам Татьяна Юзвяк отметила, что есть все основания утверждать, что происходило именно агитационное мероприятие за кандидата: на сцене присутствовала символика партии, которая выдвигала указанного кандидата и содержала баннер с его изображением, мероприятие анонсировалось от партии и кандидата и сам кандидат выступил на этом мероприятии. Юрист считает, что такие действия могут иметь признаки косвенного подкупа избирателей и нарушать закон.

Главное управление Нацполиции в Херсонской области сообщило 18 октября в Facebook, что на выборах в Херсонской области уже зарегистрировано 32 нарушения, среди которых 16 – о незаконной агитации и восемь – о подкупе избирателей.