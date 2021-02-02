В "Инвестохиллс Веста" заявили, что глава компании не хотел обидеть украиноязычных читателей своим интервью российскому изданию

Руководитель украинской финансовой компании "Инвестохиллс Веста" Андрей Волков в опубликованном 28 января интервью российскому порталу KM.ru назвал Россию "прекрасной страной", а оккупацию Россией Крыма – "воссоединением". В компании заявили, что интервью Волкова рассчитано "на российского читателя" и не должно было распространяться в Украине.

Руководитель украинской финансовой компании "Инвестохиллс Веста" Андрей Волков "не имел намерения обидеть украиноязычных читателей" своим интервью российскому изданию KM.ru, которое вышло 28 января.

Об этом пресс-служба компании заявила в пресс-релизе, который получило издание "ГОРДОН".

Волков в интервью KM.ru назвал Россию "прекрасной страной с огромным рынком", а оккупацию Россией Крыма – "воссоединением". Кроме того, он заверил, что давно знаком с министром юстиции Денисом Малюськой и тот его компании "помогает решать вопросы".

"Нам оказывает содействие и самый влиятельный и авторитетный министр Арсен Борисович Аваков – этот человек всегда держит данное слово", – утверждал Волков.

В компании заявили, что "подобные формулировки были использованы российскими журналистами в соответствии с принятыми там нормами и правилами".

"Поскольку финальный текст интервью не соглашался пресс офисом "Инвестохиллз Веста", мы не могли повлиять на указанный текст. К тому же указанное интервью рассчитано на российского читателя и не предусматривает распространения в Украине. "Инвестохиллс Веста" и его руководитель Андрей Волков не имели намерений оскорбить украиноязычных читателей и уверяют в том, что и в дальнейшем будут работать на украинском рынке", – говорится в релизе.