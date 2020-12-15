В инженерном обустройстве нуждается 1,5 тыс. км границы с РФ – глава Госпогранслужбы

Госпогранслужба Украины получила на инженерное обустройство границы с РФ в 2020 году 400 млн грн. Об этом сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

По данным Госпогранслужбы на конец мая 2020 года, обустройство украинско-российского участка границы было готово на 40% Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Украине необходимо провести работы по инженерному обустройству минимум на 1500 км протяженности границы с Россией. Об этом рассказал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко в интервью "Интерфакс-Украина".

"В Сумской области работа еще не начиналась, сейчас там проводятся поисковые работы. Это 568 км границы. На участке в Черниговской области мы обустроили 10% границы, остается еще 250–270 км. В Луганской области сделано 110 км, остается примерно 380 км", – сообщил он.

По информации Дейнеко, Госпогранслужба получила на инженерное обустройство границы с РФ в 2020 году 400 млн грн. Проект начинался с цифры 4,1 млрд грн, однако был сокращен до 2,5 млрд грн.

"За все эти годы мы получили 1,7 млрд грн. И я не могу сейчас сказать, что у нас есть завершенный с готовностью "под ключ" участок государственной границы хотя бы в одной области", – сказал глава ГПСУ.

Впервые о проекте "Стена" бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заговорил в начале сентября 2014 года. Он подчеркивал, что речь идет о строительстве "реальной государственной границы между Украиной и Российской Федерацией". Реализация проекта началась в 2014 году в Харьковской области.

Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.

В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.

Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны реализовать до 2025 года.

По данным Госпогранслужбы на конец мая 2020 года, обустройство украинско-российского участка границы было готово на 40%.

В июле 2020 года Министерство финансов Украины не одобрило предложение Государственной пограничной службы Украины продлить сроки строительства проекта "Стена" и увеличить по нему затраты на 4,5 млрд грн. Об этом сообщалось в отчете неправительственной организации State Watch со ссылкой на копию ответа Минфина пограничникам.