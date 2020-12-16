В Кабмине назвали сроки появления аграрного министерства

Дискуссии о назначении главы аграрного министерства ведутся вместе с депутатским корпусом, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. На совещании парламентской фракции "Слуга народа" 15 декабря говорили о назначении министром аграрной политики уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко.

Кабмин думает над возвращением министерства по вопросам АПК Фото: depositphotos.com

В Украине может появиться профильное аграрное министерство в начале следующего года. Об этом на заседании правительства сегодня, 16 декабря, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вместе с депутатским корпусом продолжаются дискуссии по назначению главы аграрного министерства. Украина имеет мощный аграрный сектор, поэтому я с первых месяцев работы нашего правительства говорил о необходимости возобновления работы профильного аграрного министерства", – заявил Шмыгаль.

По его словам, правительству нужна эффективная государственная политика в сфере агропромышленного комплекса и защиты интересов украинских производителей. В бюджете на 2021 год уже заложили финансовую поддержку сельхозпроизводителей, отметил Шмыгаль.

Вчера на совещании парламентской фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского обсуждали назначение министром аграрной политики уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко.

Верховная Рада Украины продолжит рассматривать кадровые изменения в Кабмине до 18 декабря.

Министерство аграрной политики Украины было упразднено правительством Алексея Гончарука в сентябре 2019 года. Его объединили с Министерством экономического развития и торговли. Новое ведомство получило название Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.