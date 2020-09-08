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В Кабмине Украины хотят изменить Соглашение об ассоциации с ЕС – StateWatch

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины направило вице-премьер-министру по вопросам евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной письмо, в котором изложило список приоритетных вопросов в сотрудничестве с Евросоюзом, которые хотят пересмотреть, говорится в сообщении StateWatch.

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Соглашение об ассоциации Украины с ЕС вступило в силу 1 сентября 2017 года
Соглашение об ассоциации Украины с ЕС вступило в силу 1 сентября 2017 года
Фото: EPA

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины предложило изменить Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом. Об этом говорится в письме ведомства к вице-премьер-министру по вопросам евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной, которое обнародовала организация StateWatch, пишет "Экономическая правда"

Ведомство предоставило список приоритетных вопросов, которые предлагают пересмотреть:

  • отменить пошлину в размере €60,5 за тонну на поставки в страны ЕС горячекатаных рулонов украинского производства, которая действует с 2017 года; как сказано в письме, эта пошлина делает невозможными поставки этого товара металлургического комбината "Запорожсталь" и металлургического комбината имени Ильича;
  • повысить для Украины квоты на 14 групп металопродукции, экспортируемой в ЕС, после исчерпания которых применяется пошлина в размере 25%;
  • восстановить контактную группу по стали Украина – ЕС; она "достаточно эффективно действовала" в 1997–2013 годах, считают в министерстве. 

Кроме того, ведомство предложило отсрочить имплементацию законодательства Евросоюза в украинское, в частности в части защиты окружающей среды. 

"[Соблюдение] директивы ЕС о соответствии требованиям по выбросам в воздух требует около $185 млн инвестиций в модернизацию предприятий стекольной отрасли", – сказано в письме. Модернизация химической, горнорудной, металлургической отраслей требует больших инвестиций и "для части заводов будет означать прекращение деятельности", утверждают авторы документа.  

Министерство обратило внимание на изменение условий Соглашения об ассоциации по дополнению главы "Доступ к товарам" вопросами двухстороннего доступа на рынок подержанных авто. 

Также ведомство хочет добавить пункт о возможности сторон ограничивать импорт по определенным категориям (лес-кругляк, металлолом).

Список вопросов предварительный и будет дополняться, отмечается в письме. 

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Тогдашняя вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе говорила в 2019 году, что в 2020-м Украина предложит пересмотреть соглашение.

Теги: инвестиции, Соглашение об ассоциации, Запорожсталь, Евросоюз, Ольга Стефанишина, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
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