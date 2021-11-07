В Карловке Полтавской области на выборах в горсовет четверть голосов получила новая партия "Українці"

Всеукраинская политическая партия "Українці" зарегистрирована в январе 2021 года Фото: ukraintsi.org

Журналисты со ссылкой на данные территориальной избирательной комиссии опубликовали результаты выборов в Карловке, согласно которым пятипроцентный барьер преодолели семь партий, они сформируют депутатский корпус горсовета:

"Українці" – 25,06%;

"Батьківщина" – 11,83%;

"Довіра" – 11,52%;

Аграрная партия Украины – 10,97%;

"Сила і честь" – 8,01%;

"За майбутнє" – 7,91%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,17%.

По информации УНИАН, в выборах участвовали, но не получат ни одного мандата еще девять партий: УДАР, Партия простых людей Сергея Каплина, "Украинская стратегия Гройсмана", "Европейская солидарность", "Родной город", "Пропозиція", "Слуга народа", Украинская республиканская партия, "Народный рух України".

Всеукраинская политическая партия "Українці" зарегистрирована в январе 2021 года. Основателем и председателем политсовета партии является украинский бизнесмен и председатель Ассоциации добросовестных налогоплательщиков Егор Садовенко, лидером партии – председатель Совета арбитражных управляющих Днепропетровской области, адвокат и общественный деятель Андрей Палкин.

По итогам выборов эту партию в горсовете Карловки будут представлять семь депутатов.