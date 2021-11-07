В Карловке Полтавской области на выборах в горсовет четверть голосов получила новая партия "Українці"

Журналисты со ссылкой на данные территориальной избирательной комиссии опубликовали результаты выборов в Карловке, согласно которым пятипроцентный барьер преодолели семь партий, они сформируют депутатский корпус горсовета:
По информации УНИАН, в выборах участвовали, но не получат ни одного мандата еще девять партий: УДАР, Партия простых людей Сергея Каплина, "Украинская стратегия Гройсмана", "Европейская солидарность", "Родной город", "Пропозиція", "Слуга народа", Украинская республиканская партия, "Народный рух України".
Всеукраинская политическая партия "Українці" зарегистрирована в январе 2021 года. Основателем и председателем политсовета партии является украинский бизнесмен и председатель Ассоциации добросовестных налогоплательщиков Егор Садовенко, лидером партии – председатель Совета арбитражных управляющих Днепропетровской области, адвокат и общественный деятель Андрей Палкин.
По итогам выборов эту партию в горсовете Карловки будут представлять семь депутатов.
На местных выборах 25 октября 2020 года в состав Карловского городского совета были избраны 26 депутатов, мэром стал Петр Свитлык, представитель "Батьківщини".
7 июля Карловский городской голова обратился к Верховной Раде с просьбой досрочно прекратить полномочия депутатов горсовета и назначить внеочередные выборы. Он пояснил, что сессии горсовета не проводились с марта в связи с отсутствием кворума.
Верховная Рада назначила внеочередные выборы депутатов Карловского горсовета на 31 октября 2021 года.
В Карловке проживает 15 тыс. человек.