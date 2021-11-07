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ПОЛИТИКА

В Карловке Полтавской области на выборах в горсовет четверть голосов получила новая партия "Українці"

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Всеукраинская политическая партия "Українці" зарегистрирована в январе 2021 года
Всеукраинская политическая партия "Українці" зарегистрирована в январе 2021 года
Фото: ukraintsi.org

На внеочередных выборах в городской совет в Карловке Полтавской области, которые прошли 31 октября, первое место заняла партия, зарегистрированная в 2021 году и не представленная до этого в органах власти, – "Українці". Об этом 6 ноября сообщило агентство УНИАН.

Журналисты со ссылкой на данные территориальной избирательной комиссии опубликовали результаты выборов в Карловке, согласно которым пятипроцентный барьер преодолели семь партий, они сформируют депутатский корпус горсовета: 

  • "Українці" – 25,06%;
  • "Батьківщина" – 11,83%;
  • "Довіра" – 11,52%;
  • Аграрная партия Украины – 10,97%;
  • "Сила і честь" – 8,01%;
  • "За майбутнє" – 7,91%;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,17%.

По информации УНИАН, в выборах участвовали, но не получат ни одного мандата еще девять партий: УДАР, Партия простых людей Сергея Каплина, "Украинская стратегия Гройсмана", "Европейская солидарность", "Родной город", "Пропозиція", "Слуга народа", Украинская республиканская партия, "Народный рух України".

Всеукраинская политическая партия "Українці" зарегистрирована в январе 2021 года. Основателем и председателем политсовета партии является украинский бизнесмен и председатель Ассоциации добросовестных налогоплательщиков Егор Садовенко, лидером партии – председатель Совета арбитражных управляющих Днепропетровской области, адвокат и общественный деятель Андрей Палкин.

По итогам выборов эту партию в горсовете Карловки будут представлять семь депутатов.

Контекст:

На местных выборах 25 октября 2020 года в состав Карловского городского совета были избраны 26 депутатов, мэром стал Петр Свитлык, представитель "Батьківщини".

7 июля Карловский городской голова обратился к Верховной Раде с просьбой досрочно прекратить полномочия депутатов горсовета и назначить внеочередные выборы. Он пояснил, что сессии горсовета не проводились с марта в связи с отсутствием кворума.

Верховная Рада назначила внеочередные выборы депутатов Карловского горсовета на 31 октября 2021 года.

В Карловке проживает 15 тыс. человек.

Теги: выборы, горсовет, Карловка, Полтавская область, политическая партия
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